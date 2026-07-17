9 Milletvekilinin Dokunulmazlığı Gündemde - Son Dakika
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9 Milletvekilinin Dokunulmazlığı Gündemde

17.07.2026 17:24
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CHP'li Özgür Özel de dahil 9 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ait üç dosya dahil olmak üzere 9 milletvekiline ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan toplam 9 tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

TBMM Başkanlığı'na ulaşan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk edildi.

Tezkelere göre, hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen milletvekilleri şunlar:

CHP Grup  Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel (3 ayrı dosya), CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

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