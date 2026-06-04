9 Yaşındaki Asel Dünya Şampiyonu Oldu

ESKİŞEHİR'de Asel Özdalgın (9), 5 yıl önce televizyon ve internette görüp merak ederek başladığı kick boksta katıldığı ilk büyük organizasyonda dünya şampiyonu oldu. Antalya'da düzenlenen ve 43 ülkeden 2 bin 985 sporcunun katıldığı 11'inci Turkish Open WAKO World Cup'ta 'point fight' branşında şampiyon olan Özdalgın, hedefinin milli takım sporcusu olmak olduğunu söyledi.

Eskişehir'de Özlem-Mehmet Ali Özdalgın çiftinin ikinci çocuğu olan Asel Özdalgın, 4 yaşında televizyon ve internette gördüğü kick boks sporuna ilgi duydu. Özdalgın ailesi, kızlarının kişisel gelişimine destek olması için dövüş sporlarına yazdırdı. Antrenör Cenk Aygün ile birlikte eğitimlere başlayan Asel, 5 yıllık eğitimin ardından müsabakalara katılmaya karar verdi. Okuldan çıktıktan sonra günde 2,5 saat antrenman yapan 3'üncü sınıf öğrencisi Asel, 13-17 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenen ve 43 ülkeden 2985 sporcunun katıldığı '11. Turkish Open WAKO World Cup'ta (11. Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası) ringe çıktı. Asel Özdalgın, başarılı maçların ardından 'point fight' branşında dünya şampiyonu oldu.

'BAYRAMIZI TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

İnternette görüp merak ettiği kick boks sporunu 4 yaşından bu yana sürdürdüğünü ifade eden Asel Özdalgın, "Antalya'da olan Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldum ve daha fazla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Cenk Hocamla beraber çalışmalara devam ediyoruz. Günde 2,5 saat antrenman yapıyoruz hep beraber. Cenk Hocamız bizi çalıştırıyor. Evimde bazen antrenmanlar yapıyorum. Kendi kendime gölge boks yapıyorum. İleride milli takıma girmek isterim. İyi bir sporcu olmak isterim. Her girdiğim maçta şampiyon olmak istiyorum ve milli takıma girdiğinde de bayrağımızı temsil etmek istiyorum. Boks, güzel bir spor. Hocalarınızı dinleyin ve kick boks yapmak güzel bir şey" dedi.

'BİR SPORCUM, İLK KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU'

Asel Özdalgın'ın antrenörlüğünü üstelenen Cenk Aygün (29), sporcu bir aileden geldiğini, küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarıyla ilgilendiğini ve yaklaşık 11 yıldır antrenörlük yaptığını söyledi. İlk kez bir sporcusunun dünya şampiyonu olduğuna dikkat çeken Aygün, "18 yaşında antrenörlüğe başladım, sporcular yetiştiriyorum. 13-17 Mayıs tarihleri arasında WAKO Dünya Şampiyonası'na 5 sporcuyla katılım sağladık. 1 sporcum şampiyon, 1 sporcum ise ikinci oldu. Asel Özdalgın 'point fight' branşında şampiyon oldu. Gururlandık, kendisinden daha çok çalışıp daha çok şampiyonluklar bekliyoruz. Bir sporcum, ilk kez dünya şampiyonu oldu, ayrı bir gururu var. Daha ileriki yaşlarda eminim bayrağımızı gururlandıracaktır. İnşallah yeni sporcularımızı da bekleriz ve onları da şampiyon etmek isteriz. Asel, 4 yaşından beri sporun içerisinde. Şu an 9 yaşında hedeflerini daha ileriye yükseltmeye çalışıyoruz, daha çok geliştireceğiz. Biz ona inandık, güvendik. İnşallah Asel rekortmen olacak. Kick boks branşımız olimpiyata doğru yol alıyor. Sporcularımızı inşallah olimpiyat şampiyonu olarak da görmek istiyoruz" diye konuştu.