9 Yaşındaki Zeynep'e Kızılay'dan 7 Madalya

Siirt'te yakınlarını kan bağışında bulunmaya ikna eden 9 yaşındaki Zeynep Ece Güneş'e, Türk Kızılay tarafından 7 madalya verildi.

Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Güneş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Siirt Şubesince yürütülen çalışma kapsamında Kızılaya kan bağışçısı kazandırmak için gönüllü oldu.

Öğretmeninin de desteğiyle yakınlarına "kan bağışı yapın" çağrısında bulunan Güneş, dedesi, amcası ve yengesinin de aralarında bulunduğu 7 yakınını kan vermeye ikna etti.

Güneş'in ikna ettiği bağışçılar, okul bahçesinde konuşlandırılan Türk Kızılay mobil tırında kan verdi.

Güneş ve ailesini Türk Kızılay Siirt Şubesine davet eden yetkililer, çocuğa her bağışçı için 7 madalya verdi.

"Gelecekte Kızılay gönüllüsü olacağım"

Zeynep Ece Güneş, AA muhabirine, Kızılaya destek olmanın bir sorumluluk olduğunu söyledi.

İleride Kızılay gönüllüsü olarak bu alanda faaliyet yapmak istediğini dile getiren Güneş, "İleride hayat kurtarmak için Kızılay gönüllüsü olmak istiyorum." dedi.

Türk Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç da kan bağışına destek olan Zeynep'in çok büyük sorumluluk örneği gösterdiğini kaydetti.

Kent genelinde okullarda başlatılan kampanyaya öğrencilerin ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Altunç, şunları dile getirdi:

"Öğretmen ve idareciler, öğrencilerin ailelerine ulaşarak akrabalarını getirmeleri ve kan bağışında bulunmaları için teşvikte bulundu. Zeynep kızımız da 7 kişiyi kan bağışına getirerek bizden 7 madalya almaya hak kazandı. Başarısını kutluyoruz, çok güzel ve anlamlı çalışma oldu."

Bağış için çağrıda bulunan Altunç, kan vermenin önemli sorumluluk olduğunu, sağlığı elveren herkesi Kızılay kan merkezlerine beklediklerini bildirdi.