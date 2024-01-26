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90 Yaşındaki Adam, 35 Yıl Önce Kurduğu Teleferikle Evine Ulaşıyor - Son Dakika
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90 Yaşındaki Adam, 35 Yıl Önce Kurduğu Teleferikle Evine Ulaşıyor

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Kasım Karaosman, evine ulaşmak için 35 yıl önce kurduğu teleferik sistemiyle yolculuk yapıyor. 300 metre uzunluğunda ve 75 metre yüksekten geçen teleferik kabinine binen Karaosman, teleferikle ulaşımın tehlikeli olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Kızı ise teleferikle yolculuk yaparken endişe duyduğunu ve daha çok korktuğunu söyledi.

90 Yaşındaki Adam, 35 Yıl Önce Kurduğu Teleferikle Evine Ulaşıyor
26.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:58
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RİZE'nin Güneysu ilçesi Selamet köyünde yaşayan Kasım Karaosman (90), sarp arazide yolu olmayan evine 35 yıl önce yük taşımak için kurduğu teleferik sistemiyle ulaşım sağlıyor. İlerleyen yaşına rağmen 300 metre uzunluğunda, 75 metre yüksekten geçen teleferik kabinine binerek yolculuk yapan Karaosman, "Buna yükseklik korkusu olan binemez. Burada ellerini sağlam tutmaya dikkat edeceksin. Düştün mü hiç kurtuluşun yok" dedi.

Selamet köyünde sarp arazisi üzerine inşa ettiği 2 katlı binada yaşayan Kasım Karaosman, araç yolu olmayan evine hızlı ulaşım için kendince çözüm yolu buldu. Karaosman, çaylık olan arazisi ile ana yol arasındaki 300 metrelik mesafeye, bölgede özellikle çay hasadı ile yük taşımada kullanılan ilkel teleferik sistemi kurdu. Karaosman, yerden 75 metre yüksekten geçen teleferik kabinine binerek evine ulaşım sağlamaya başladı. Son yıllarda kızının kontrolünü sağladığı teleferiğin tellerini tutan Karaosman, ilerleyen yaşına rağmen 35 yıldır sürdürdüğü yolcuğun sona ermesi için yetkililerden yardım istedi.

'DÜŞTÜN MÜ HİÇ KURTULUŞUN YOK'

Teleferikle ulaşımın tehlikeli olduğunu söyleyen Kasım Karaosman, "Bu teleferiği yol olarak 35 senedir kullanıyorum. Bu teli 1970 yılında evi yapmaya başladığım zaman kurdum. Evvelden 10'luk teldi, şimdi daha sağlamlaştırdık. Burada ellerini sağlam tutmaya dikkat edeceksin. Ayaklarını iyi bastığında eğer sen de sıhhatli isen bir şey olmaz. Eğer telin üstünde baş dönmesi oldu veya felç vurduysa öldün; düştün mü hiç kurtuluşun yok. Buna yükseklik korkusu olan binemez. Buraya bir yol yapılmasını istiyoruz. Buraya yol yapılsa ben buna binmem. Yol olsa binerim arabama kapıma kadar gelirim" dedi.

'TELE DEĞİL ALLAH'A GÜVENİYORUM'

Babasının tehlikeli yolculuğunda teleferiğin başında duran kızı Müşerref Karaosman da "Ben de kullanıyorum ama ben daha çok kabini verip, çekmekte yardım ediyorum Çok zor oluyor. Ben binerken değil, daha önemlisi verip çekerken çok korkuyorum, endişeleniyorum. Bir şey olursa kendimi suçlu hissedeceğim. Bütün sorumluluk bana ait ve hiçbir güvencesi yok. Ben babam kadar cesaretli değilim. Babamın artık ellerinin tutma gücü fazla kalmadı, o yüzden ben daha çok korkuyorum. Teleferikle ulaşım yaklaşık 4 dakika; o dakikalar ise dua ederek geçiyor. Babam kadar cesaretli değilim. Tele değil, Allah'a güveniyorum. Yol için talepte bulunduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Güneysu, Ulaşım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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