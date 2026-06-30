90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Bulundu

Balıkesir'in Havran ilçesinde kayıp olarak aranan 90 yaşındaki alzheimer hastası Halil Şener, arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Hamambaşı Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Okur, 29 Haziran günü saat 10.30 sıralarında Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak dedesi Halil Şener'den haber alamadığını bildirdi.

İhbar üzerine Havran İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 12, İvrindi Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'ndan 10, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İz Takip Köpek Unsuru'ndan 2 ve AFAD İl Müdürlüğü'nden 8 personel olmak üzere toplam 32 görevli ve 1 dron ile bölgede arama çalışmasına başlandı.

Ekiplerin kapsamlı bir şekilde yürüttüğü arama faaliyetleri, sonuç verdi. Halil Şener, kırsal İnönü Mahallesi mezarlık mevkisinde sağ olarak bulundu. Sağlık ve UMKE ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinin ardından Şener, ailesine teslim edildi.