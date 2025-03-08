92 Yaşındaki Adamın 72 Yıllık Günlükleri - Son Dakika
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92 Yaşındaki Adamın 72 Yıllık Günlükleri

Abdullah Hastaoğlu, 72 yıldır tuttuğu günlüklerle Oğuzlar ilçesinin tarihine tanıklık ediyor.

08.03.2025 17:45
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92 yaşındaki adamın 72 yıldır tuttuğu günlükler adeta tarih ansiklopedisi

ÇORUM - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki adam, 72 yıldır günlük yazıyor. Yazdığı günlüklerle adeta ilçenin hafızası olan yaşlı adam, vefat eden tanıdıklarını, hava durumunu ve köy yaşantısını yıllardır kayıt altına alıyor.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Abdullah Hastaoğlu, 20 yaşında yazmaya başladığı günlüklere 72 yıldır yaşamını sığdırıyor. 92 yaşındaki Hastaoğlu, yıllardır yazdığı günlükleriyle adeta bir tarih arşivi oluşturdu. 72 yıldır hiçbir günü günlük tutmadan geçirmeyen Hastaoğlu, çevresinde olup biten her şeyi günlüklerine yazıyor. Hava durumu, vefat edenlerin ölüm tarihleri, köy yaşantısı başta olmak üzere her şeyi yazan Hastaoğlu, geçmişe ait bir bilgiye ihtiyacı olanların kendisine geldiğini söyledi.

"1968 yılında ajandalar çıktı, onlara yazmaya başladım"

İlk zamanlarda ajanda ve not defterleri olmadığı için market kağıtlarına yazarak günlük tutmaya başladığını belirten Hastaoğlu, "1938'de küçüktüm ama babamla okula giderdim. O zaman Atatürk ölmüştü. Öğretmenler Atatürk öldüğü hep ağlardı. 1940 yılında okula başladım. 4'üncü sınıfa giderken babamı kaybettim. Ondan sonra yalnız kalınca hayata atıldım. Günlüğü tutmaya da küçük yaşta başladım. Ekmekle kağıt verirlerdi, onlara yazardım. 1968 yılında da bu ajandalar çıktı. Bunlara yazmaya başladım" dedi.

Kaynak: İHA

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