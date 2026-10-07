Fethiye'de 94 yaşındaki Yakup Kaya hayatının ilk yamaç paraşütü uçuşunu yaptı - Son Dakika
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Fethiye'de 94 yaşındaki Yakup Kaya hayatının ilk yamaç paraşütü uçuşunu yaptı

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Fethiye\'de 94 yaşındaki Yakup Kaya hayatının ilk yamaç paraşütü uçuşunu yaptı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 94 yaşındaki Yakup Kaya, Almanya'dan geldiği tatilde ilk kez yamaç paraşütüyle havalandı. Pilot Burak Pınar'la yaptığı uçuş aksiyon kamerasına yansıdı. Havada keyifli anlar yaşayan Kaya, inişin ardından bu deneyimi ömrünün en güzel anısı olarak anlattı.

Almanya'dan tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, ilk kez yamaç paraşütü yaptı. Pilot Burak Pınar eşliğinde uçuşunu gerçekleştiren Kaya, yamaç paraşütü yapan en yaşlı kişi oldu.

GÖKYÜZÜNDE KOLLARINI AÇTI

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Yakup Kaya, Fethiye'deki pistten pilot Burak Pınar eşliğinde yamaç paraşütüyle havalandı. Gökyüzünde keyifli anlar yaşayan Kaya'nın uçuşu, aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

Kalkışın rahat geçtiğini söyleyen Kaya, havadayken kollarını açarak, "Paraşütü ben idare ediyorum" dedi.

ÖMRÜNÜN EN GÜZEL ANISI OLDU

Uçuşun ardından duygularını dile getiren Kaya, "Ömrüm boyunca böyle güzel bir anı olmadı. Kaptan arkadaştan Allah razı olsun" diye konuştu. Uçuşunu tamamlayan Kaya, 94 yaşında yamaç paraşütü yapan en yaşlı kişi oldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fethiye'de 94 yaşındaki Yakup Kaya hayatının ilk yamaç paraşütü uçuşunu yaptı - Son Dakika
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