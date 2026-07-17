96 Yaşındaki Kayıp Bahri C. Aranıyor

Giresun'un Çanakçı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 96 yaşındaki kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İlçenin Kuşköy köyünde önceki gün yakınları tarafından haber alınamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarı yapılan Bahri C.'nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 personel, köy ve çevresinde faaliyetlerini sürdürüyor.