97 Yaşındaki Betty Bromage'dan Rekor - Son Dakika
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97 Yaşındaki Betty Bromage'dan Rekor

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Felç geçiren 97 yaşındaki Betty Bromage, 'en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü' rekorunu kırdı.

İngiltere'de 2025'te felç geçiren 97 yaşındaki Betty Bromage, "en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü" olarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

BBC'nin haberine göre Cheltenham kasabasında yaşayan Bromage, 4 yıl önce de aynı yürüyüşü gerçekleştirirken kendine ait rekoru egale etti.

Guinness Dünya Rekorları kitabında, dünyanın "en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü" olarak kayıtlı olan Bromage, 87 yaşından bu yana 6 kez kanat yürüyüşü yaptığını belirterek "Diğer türlü çok sıkılırdım. Araba süremiyorum. Çok iyi göremiyorum ve biraz hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Bu nedenle de yapabildiğim şeyleri yapmak istiyorum." dedi.

Geçen yıl ağustosta konuşmasını etkileyen bir felç geçiren Bromage, "Beni çok güzel tedavi ettiler, şu anda sadece konuşmam etkileniyor, kalan kısımda iyiyim." diye konuştu.

Duvardaki yazıdan etkilendi, yardım toplamaya başladı

Bromage, hemşire olarak çalıştığı bir hastanede duvardaki yazıdan etkilenerek bir yardım kuruluşu için para topladığını belirterek "Yazıda şöyle diyordu: Bu dünyadan sadece bir kez geçiyoruz; yapabileceğimiz her türlü iyiliği, gösterebileceğimiz her türlü nezaketi şimdi yapın, ertelemeyin ya da ihmal etmeyin, bu yoldan bir daha geçmeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Kanat yürüyüşünde zorlandığı tek şeyin boyunun kısa olmasından dolayı uçağın kanadına çıkmak olduğunu belirten Bromage, "100 yaşım için özel bir şeyler düşünmeliyim." dedi.

Kanat yürüyüşü (wing walking), seyir halindeki bir uçağın, genellikle de çift kanatlı klasik akrobasi uçaklarının kanatları üzerinde havadayken yürümek veya akrobatik hareketler yapmaktan oluşuyor.

Kaynak: AA

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