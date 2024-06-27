A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı yenerek son 16 turuna kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı yenerek son 16 turuna kaldı

A Milli Futbol Takımı, Çekya\'yı yenerek son 16 turuna kaldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna kaldığı mücadelede stresli de olsa güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bakan Bak, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak milli futbolcuları tebrik etti ve Türk vatandaşlarına da teşekkür etti.

27.06.2024 02:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna kaldığı mücadelede stresli de olsa güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bakan Bak, maçın ardından Volkspark Stadı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Milli futbolcuları galibiyetten dolayı tebrik eden Bakan Bak, "Zor ve stresli oldu ama Çekya karşısında güzel bir galibiyet elde ettik. Zaman zaman hepimizi heyecanlandıran dakikalar yaşadık ancak kazanmayı bildik. Yolumuza devam ediyoruz. Milletimizi sevindirdik, milletimize hayırlı olsun. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Genç bir takımız. İlk maçı kazanarak grup lideri olduk. Sonrasında da güzel işler başardılar, yolları açık olsun." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlıları destekleyen Türk vatandaşlarına da teşekkür eden Bakan Bak, "Müthiş taraftarımızı, Almanya, Avrupa ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz. Hamburg ve Dortmund'da her zaman takıma müthiş heyecan getirdiler. Güzel bir ortam oldu. 'Bizler çılgın Türkleriz.' hep bunu söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bizi destekliyor. Soyunma odasında çocukları aradı ve tebrik etti. Sporun ve futbolun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız olduğu için mutluyuz. Milletimize yeni zaferler kazandıracak bu genç takıma alkışlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı, A Milli Futbol Takımı, Osman Aşkın Bak, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı yenerek son 16 turuna kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
10:09 3 yaşındaki çocuğa “yanlışlıkla“ 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar 3 yaşındaki çocuğa "yanlışlıkla" 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
11:33 Rafa Silva’dan rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:54:35. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı yenerek son 16 turuna kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement