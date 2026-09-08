A Milli Kadın Voleybol Takımı, 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına destek veriyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına destek veriyor

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına destek olduğunu açıkladı. Takım, dijital medyada yalan haberlere karşı farkındalık oluşturarak hakikat mücadelesine katkı sağlıyor.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandıran ve bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez hakikat mücadelemiz için sahada" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandıran ve bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez hakikat mücadelemiz için sahada. Filenin Sultanları, 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına destek olarak, dijital medya platformlarında hızla yayılan yalan haberlere, algı operasyonlarına ve bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturuyor. Milli formayı taşırken gösterdikleri başarılarla hepimizin göğsünü kabartan sporcularımız; dijital dünyada da doğru bilginin, sağduyunun ve hakikatin mücadelesine destek veriyor. Şampiyonlarımıza hakikat mücadelemize verdikleri bu kıymetli destek için teşekkür ediyor; tüm vatandaşlarımızı bu mücadelede tek yürek olmaya davet ediyorum. Filede destan yazan şampiyonlarımızın çağrısına kulak verelim: Gördüğüne değil, doğruladığına inan; doğrulanmamış bilgiye geçit verme" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Burhanettin Duran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel A Milli Kadın Voleybol Takımı, 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına destek veriyor - Son Dakika

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