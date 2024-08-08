A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya mağlup oldu

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(ANKARA) – A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Milli Takım 10 Ağustos günü saat 18.15'te Brezilya ile oynayacak ve bronz madalya mücadelesi verecek.

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları kadınlar voleybol yarı finalinde İtalya'yla karşılaştı. İtalya'ya 3-0'lık skorla mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk seti 25-22 kaybetti. İkinci seti de 25-19 kaybeden Milli takım, üçüncü sette de 25-22 mağlup oldu.

Filenin Sultanları 10 Ağustos Cuma günü saat 18.15'te bronz madalya için Brezilya'yla karşılaşacak.