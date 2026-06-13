A Milli Takıma Destek Mesajı - Son Dakika
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A Milli Takıma Destek Mesajı

13.06.2026 23:15
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Burhanettin Duran, A Milli Takım'a 2026 Dünya Kupası'nda başarılar diledi ve destek mesajı iletti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak için yayınladığı mesajda, "Tam 24 yıllık bir hasrete son vererek bu aziz milleti yeniden futbolun en büyük sahnesine 2026 Dünya Kupası'na taşıdınız. Bu büyük sahneye uzanan yolda takım olarak gösterdiğiniz gayrete hepimiz şahidiz. Şimdi ise tüm dünyanın gözü önünde bu başarıyı daha da ileriye taşıma zamanı" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayınladı. Duran mesajında, "A Milli Futbol Takımımızın çok kıymetli oyuncularını, teknik heyetinden yöneticisine, malzemecisinden sağlık ekibine kadar her bir görevlimizi canı gönülden selamlıyor, Ay Yıldızlı ekibimize başarılar diliyorum. Sevgili futbolcu kardeşlerim, biz millet olarak futbolu çok seviyoruz. Futbol, bizler için sokakta başlayan bir hayal, mahalle aralarında filizlenen bir tutku ve milyonları bir araya getiren büyük bir sevdadır. Bugün artık gelişmiş altyapılarımız, spor kulüplerimiz sayesinde ülkemizin dört bir yanında yüzbinlerce çocuğumuz futbol oynuyor, hayallerinin peşinden koşuyor. Tıpkı sizler gibi bir gün Ay Yıldızlı formayı giyebilmenin hayaliyle yanıp tutuşuyor. Siz de bir zamanlar Lefterlerin, Metin Oktayların, Baba Hakkıların giydiği formayı sırtınıza geçirmeyi, ülkenizi temsil etmeyi düşündünüz. Hem Allah vergisi yetenekleriniz, hem de çocukluğunuzdan bu yana ortaya koyduğunuz dirayetli çalışma ve azminizle bu onura eriştiniz. ve tam 24 yıllık bir hasrete son vererek bu aziz milleti yeniden futbolun en büyük sahnesine 2026 Dünya Kupası'na taşıdınız. Bu büyük sahneye uzanan yolda takım olarak gösterdiğiniz gayrete hepimiz şahidiz. Şimdi ise tüm dünyanın gözü önünde bu başarıyı daha da ileriye taşıma zamanı" ifadelerini kullandı.

'YOLUN SONU KUPA OLSUN'

İletişim Başkanı Duran, şöyle devam etti:

"Turnuva boyunca elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza, bizleri gururlandıracağınıza ve hepsinden önemlisi Ay Yıldızlı bayrağımızı layıkıyla temsil edeceğinize olan inancımız tam. 86 milyonun kalbi sizlerle atacak, milletimizin duaları sizinle olacak. Turnuvada elde edeceğiniz derece ne olursa olsun, milletimizin sizleri gururla bağrına basacağından emin olun. Milli Takımımızın yeteneklerine, takım ruhuna ve mücadele azmine sonuna kadar inanıyorum. Bu duygularla oyuncularımızın yanı sıra teknik ekibimize, yöneticilerimize ve milli takıma emeği geçen tüm görevlilerimize gönülden başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol, yolun sonu kupa olsun inşallah. Başarılarla dolu bir dünya kupası geçirmenizi diliyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin."

Kaynak: DHA

Burhanettin Duran, Milli Takım, Politika, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel A Milli Takıma Destek Mesajı - Son Dakika

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