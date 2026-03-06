A101'den, Tanju Özcan Açıklaması: Şirketimizin Mevcut Soruşturma Kapsamında Herhangi Bir Şikayeti Bulunmamaktadır - Son Dakika
A101'den, Tanju Özcan Açıklaması: Şirketimizin Mevcut Soruşturma Kapsamında Herhangi Bir Şikayeti Bulunmamaktadır

06.03.2026 21:23  Güncelleme: 21:45
A101, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak, hakkında söylenen şikayet iddialarını yalanladı ve şirketin soruşturma kapsamında herhangi bir şikayetinin bulunmadığını belirtti.

(ANKARA) - A101'den Tanju Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı mecralarda, A101'in Tanju Özcan hakkında şikayette bulunduğu yönünde iddialar yer aldığı görülmektedir. Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Şirketimizin mevcut soruşturma kapsamında herhangi bir şikayeti bulunmamaktadır. Ancak bir çalışanımızın, başka bir market zincirinde çalıştığı döneme ilişkin şirketimizi bağlamayan ve detaylarını bilmediğimiz beyanlarıyla ilgili olarak da gerekli inceleme yürütülmektedir." denildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "ŞOK, A101, BİM, Carrefoursa, Avantaj ve Nuhmar'ın şikayeti" üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasına A101'den açıklama yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde bazı mecralarda, A101'in Tanju Özcan hakkında şikayette bulunduğu yönünde iddialar yer aldığı görülmektedir. Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Şirketimizin mevcut soruşturma kapsamında herhangi bir şikayeti bulunmamaktadır. Ancak bir çalışanımızın, başka bir market zincirinde çalıştığı döneme ilişkin şirketimizi bağlamayan ve detaylarını bilmediğimiz beyanlarıyla ilgili olarak da gerekli inceleme yürütülmektedir."

Gündeme gelen gelişmeleri kamuoyuna yansıdığı kadarıyla takip etmekteyiz. A101 olarak Türkiye'nin en yaygın perakende zincirlerinden biri olmanın sorumluluğuyla içinde bulunduğumuz topluma saygı, yasalara uyum ve dayanışma ihtiyaçlarına duyarlı bir inançla çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: ANKA

Tanju Özcan, Güncel, A101, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
