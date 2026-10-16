AA ekibi, Hacettepe'de öğrencilere iklim ve tarım haberciliği eğitimi verdi

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve Anadolu Ajansı (AA) Yeşilhat işbirliğiyle düzenlenen "İklim ve Tarım Gazeteciliği Eğitimi ve Atölyesi"nde, AA Çevre ve Tarım Haberleri Müdürlüğü ekibi üniversite öğrencilerine iklim ve tarım haberciliği eğitimi verdi.

Hacettepe Üniversitesi İklim Eylem Planı kapsamında düzenlenen eğitim, İletişim Bilimleri Bölümü Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi'nde gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve AA Yeşilhat işbirliğiyle düzenlenen "İklim ve Tarım Gazeteciliği Eğitimi ve Atölyesi" kapsamında verilen eğitimde, iklim gazeteciliğinin temellerinden tarım haberciliğine, dijital içerik üretiminden haber yazımının aşamalarına kadar pek çok konu ele alındı.

Eğitimde, öğrencilere iklim değişikliği, tarım ve çevre konularını gazetecilik perspektifiyle ele alma, akademik bilgi birikimiyle haber ajansı deneyimini bir araya getirme ve katılımcılara veri kullanımı konusunda bilgi aktarma yoluyla haber üretimi ve dijital içerik geliştirme becerisi kazandırmak amaçlandı.

İklim ve tarım haberciliğinin farklı boyutları ele alındı

Atölyenin "İklim Gazeteciliğinin Temelleri" başlıklı ilk dersini veren AA Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Ozan Bakır, iklim habercisinin editoryal duruşunu belirleyebilecek unsurları anlattı.

Bakır, küresel ısınmanın gezegendeki her canlıyı etkilediğini ve iklim değişikliğiyle mücadelede gazetecilere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, sıcaklık artışı ve aşırı hava olaylarına ilişkin veri ve raporların okuyucuya ve izleyiciye resmi bir dille aktarılmasından ziyade insan hikayeleriyle sunulmasının önemine değindi.

Sıfır atık, 1,5 derece hedefi ve yenilenebilir enerjiye ilişkin haberlerin iklim gazetecisinin öncelikleri arasında olması gerektiğini vurgulayan Bakır, iklim inkarcılığı ve yeşil aklama gibi konuların da büyük hassasiyet gerektiren başlıklar olduğunu ifade etti.

AA Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya da "İklim Değişikliğinin Gölgesinde Tarım Haberleri" başlıklı oturumda tarım haberciliğinin temel ilkelerini aktardı.

İklim değişikliğinin tarımsal üretim, gıda güvenliği ve çiftçiler üzerindeki etkilerinin nasıl haberleştirilmesi gerektiğine değinen Çalkaya, tarım haberlerinde verilerin doğru okunup yorumlanmasının ve bilimsel kaynaklarla saha kaynaklarının birlikte kullanılmasının önemini vurguladı.

"Dijital Dünyada İklim Gazeteciliği" oturumunda ise AA Çevre ve Tarım Haberleri Müdürü Yeter Ada Şeko, haber ajansından dijital platformlara uzanan içerik üretim sürecini anlattı.

İklim ve tarım haberlerinin sosyal medya içeriklerine dönüştürülmesine ilişkin bilgi veren Şeko, görsel, video ve kısa format içeriklerle dijital hikaye anlatıcılığının önemine dikkati çekti. Şeko, dijital erişim ve etkileşimi artırırken haber değerinin ve editoryal doğruluğun korunması gerektiğini belirtti.

"İklim Muhabiri Olarak Haber Üretmek" başlıklı oturumda AA muhabiri Zeynep Özturhan da iklim muhabirinin haber kaynakları ve kaynak çeşitliliğinin önemini vurguladı.

Uzmanlar, akademisyenler, kamu kurumları ve saha aktörleriyle kurulan iletişimin habercilikteki yerini anlatan Özturhan, röportaj hazırlığı, soru geliştirme ve kaynak doğrulama süreçlerine ilişkin bilgi verdi, konu seçiminden yayına kadar haber yazımının temel aşamalarını da katılımcılarla paylaştı.

Öğrencilerle soru-cevap yapıldı

Atölyenin son bölümünde, tüm konuşmacıların katılımıyla "Uygulama ve Geri Bildirim" başlıklı interaktif oturum düzenlendi. Oturumda katılımcılarla soru cevap yapıldı.

Atölye, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Programa tam katılım sağlayan öğrencilere katılım belgesi verildi.