AA Genel Müdür Yardımcısı'ndan Üniversite Ziyareti - Son Dakika
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AA Genel Müdür Yardımcısı'ndan Üniversite Ziyareti

AA Genel Müdür Yardımcısı\'ndan Üniversite Ziyareti
11.06.2026 20:15
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Oğuz Enis Peru, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e ziyarette bulundu.

Rektörlükte gerçekleşen ziyarette, her iki kurum arasında yürütülen güncel iş birlikleri değerlendirildi.

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru tarafından Adıgüzel'e, AA Yayınları Müdürlüğü ile farklı bilim alanlarından 273 akademisyen ve araştırmacı tarafından hazırlanan Filistin Sözlüğü takdim edildi.

Peru, 1860 sayfadan oluşan kitapla ilgili Adıgüzel'e bilgi verdi.

Anlamlı hediye için Peru'ya teşekkür eden Adıgüzel de günün anısına Peru'ya hediye takdim etti.

Ziyarette, AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli, AA Yurt İçi Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Fatih Uysan, Yurt İçi Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Şakir Doğan, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Ecevit Öksüz ile İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç da yer aldı.

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Kültür Sanat, Filistin, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA Genel Müdür Yardımcısı'ndan Üniversite Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tayfur Korkmaz Tayfur Korkmaz:
    güzel bir gelişme olmuş üniversitelerle medya kurumlarının işbirliği yapması önemli bence. komşu ülkelere bakarsak bu tür iş birlikleri daha yaygın şekilde yapılıyor. umarım bundan sonra da benzer çalışmalar artarak devam eder ve akademisyenlerle medya profesyonelleri daha çok bir araya gelir. türkiye için olumlu bir adım bu 0 0 Yanıtla
  • Yücel Explorer Yücel Explorer:
    vay be 273 akademisyen mi boşuna mı harcandı para bunu merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Serkan İşlem Serkan İşlem:
    doğru adım bunlar işbirliği yapacaksa iyi olur 0 0 Yanıtla
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