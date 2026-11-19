Nevşehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen "Kapadokya Değer Ödülleri" programında ödüller sahiplerine verildi. Anadolu Ajansı (AA) farklı kategorilerde iki ödüle layık görüldü.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu işbirliğinde, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Kapadokya Alan Başkanlığı ile kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının proje ortaklığında organize edilen Kapadokya Değer Ödülleri için kentteki bir otelde tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerince dinleti sunuldu.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kapadokya'ya değer katarak ödüle layık görülenleri tebrik ederek, "Kapadokya, kadim kültürü ile ülkemizin dünyaya açılan penceresidir. Bu tür organizasyonlar bölgemizin tanıtımına katkı sunanların önünü açacak ve teşvik edecektir." dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ise etkinliğin, Kapadokya'yı koruyan, geliştiren ve dünyaya tanıtan insanların emeklerinin takdir edilmesi amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Ödül takdim edilen kişi ve kurumların farklı alanlarda toplum ve bölgeye değer kattıklarını dile getiren Ekici, "Kimisi kalemi, kimisi sanatı, kimisi bilimsel çalışmasıyla turizm ve toplumsal gelişime sunduğu katkılarla iz bırakmıştır. Bu ödüller emeğe saygının, başarıya, vefanın ve değer üretmenin ifadesidir." diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ile Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan da programda birer selamlama konuşması yaptı.

Ödüller

Akademisyenlerden oluşan bağımsız jürinin değerlendirmesi sonucu basın, sanat, akademi ve turizm alanındaki ödüller sahiplerine takdim edildi.

"Kapadokya Görsel ve Yazılı Hafızasına Katkı Ödülü"nü Anadolu Ajansı adına Kayseri Bölge Müdürü Önder Felek, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Demir'den alırken, AA kıdemli muhabiri Behçet Alkan'a ise "Basın Başarı Ödülü" Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Gündoğan tarafından verildi.

Kapadokya Değer Ödülleri kategorilerinde, "Kapadokya Kültürel Miras Özel Ödülü" Kültür ve Turizm Bakanlığına, "Kapadokya Yaşam Boyu Katkı Ödülü" Dr. Doğan Birgül'e, "Sinema-Dizi-Belgesel Yapım Ödülü" Sevdan Bir Ateş'e (Show TV), "Kültürel Miras Araştırma Akademi Ödülü" Prof. Dr. Gençay Akgül'e, "Kapadokya'ya Değer Katan Kurum Ödülü" Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na, "Kapadokya Tanıtımına Katkı Sunan Sanatçı Ödülü", Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Mehmet Yuğuran'a, "Kapadokya'nın Tanıtımına Uluslararası Katkı Sunan Gazeteci Ödülü" de Asım Çapacı'ya takdim edildi.

Projeye katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür plaketlerinin takdiminin ardından program sona erdi.