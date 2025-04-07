AA'nın 105. Yılı Kutlandı

Kastamonu İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla AA Kastamonu Bürosu' nu ziyaret etti.

Milli Mücadele'nin sesi AA'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Nalbant, Büro Sorumlusu Özgür Alantor'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AA'nın şehrin tanıtımı noktasında çok kıymetli çalışmalara imza attığını belirten Nalbant, "Kurulduğu tarihten bugüne kadar geçen süreçte üstlendiği misyonunu büyük bir sorumlulukla yerine getiren AA, yalnızca yurt içinde değil uluslara arası alanda gurur duyduğumuz bir basın kuruluşumuz. Kastamonu'muzda da çok güzel işler gerçekleştirilen ajansımızın kuruluşunun 105. yıl dönümünde büyük bir özveri ve gayretle görev yapan AA çalışanlarına çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyor, özverilerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Alantor da ziyaretinden dolayı Nalbant'a teşekkür etti.