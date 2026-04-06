AA'nın 106. Yıl Dönümü Kutlandı

06.04.2026 17:36
AK Parti milletvekilleri, Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü ve önemini vurguladı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılını kutladı.

Cem Şahin, mesajında, AA'nın Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde kurularak milletin sesi olduğunu belirtti.

Ajansın, kuruluşundan bu yana doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirdiğini vurgulayan Şahin, "Anadolu Ajansı, köklü geçmişi ve ilkeli yayıncılığıyla ülkemizin en önemli kurumlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Şahin, AA'nın bugün de güçlü kadrosu ve teknolojik altyapısıyla uluslararası alanda etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Keskinkılıç da mesajında, AA'nın yalnızca bir haber ajansı değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya açılan sesi olduğunu belirtti.

Ajansın, milli ve manevi değerler doğrultusunda habercilik anlayışını sürdürdüğünü ifade eden Keskinkılıç, "Anadolu Ajansı, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışıyla milletimizin doğru bilgiye ulaşmasında önemli bir rol üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Keskinkılıç, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: AA

