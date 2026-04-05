AA'nın 106. Yılı Kutlandı

05.04.2026 12:05
Kaan Koç, Anadolu Ajansı'nın 106. yılı kutlama mesajı yayımladı, ajansın başarısını vurguladı.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Koç, mesajında, AA'nın 6 Nisan 1920'de Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar öncülüğünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın "Değişen dünyanın habercisi" mottosuyla kendini sürekli geliştirerek kuruluşundaki ideal ve inanç doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Koç, ajansın hem yurt içinde hem de uluslararası alanda güvenilir ve tarafsız haberciliğiyle öne çıktığını vurguladı.

Ajansın 106 yıl önce Milli Mücadele'nin, bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in dünyaya duyurulmasında önemli rol üstlendiğine işaret eden Koç, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı'nın bugün küresel ölçekte faaliyet gösteren güçlü bir medya kuruluşuna dönüşmesini gururla takip ediyoruz. Kuruluş felsefesine bağlı şekilde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansı, bugün çok sayıda ülkede muhabir ağı bulunan, 13 dilde yayın yapan uluslararası bir haber ajansı konumundadır. Anadolu Ajansı yalnızca bir haber ajansı değil, aynı zamanda teknoloji odaklı yayıncılık altyapısı, dijital habercilik kapasitesi ve veri gazeteciliği alanındaki çalışmalarıyla medya sektöründe fark yaratan öncü kurumlardan biridir."

Anadolu Ajansı'nın kriz bölgelerinde yürüttüğü habercilik faaliyetlerine de değinen Koç, "Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan gelişmeleri sahadan aktaran Anadolu Ajansı, doğru ve hızlı habercilik anlayışıyla küresel ölçekte önemli bir görev üstlenmektedir. Milletimiz ve ülkemiz adına bu durum bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

