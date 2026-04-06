AA'nın 106. Yılı Kutlandı

06.04.2026 15:02
Mehmet Çelik, Anadolu Ajansı'nın 106. yılını anlatarak önemli katkılarına vurgu yaptı.

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Çelik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, köklü geçmişiyle Türkiye'nin en önemli haber kaynaklarından biri olan AA'nın, kurulduğu günden bu yana tarafsız, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasında önemli rol üstlendiğini belirtti.

AA'nın, yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın birçok noktasında görev yapan geniş muhabir ağıyla Türkiye'nin sesini uluslararası alanda duyurduğunu, özellikle dış ülkelerde Türkiye'nin çıkarlarına yönelik gelişmeleri yakından takip ederek önemli haberlere imza attığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'de haberin nabzını tutan, yurt içi ve yurt dışındaki güçlü yapılanmasıyla kamuoyunu doğru bilgilendiren Anadolu Ajansının, ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasi yapısına önemli katkılar sunduğuna inanıyorum. Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olan Anadolu Ajansı, milletimizin ortak hafızasında önemli bir yere sahiptir."

Çelik, AA'nın, teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak dijital yayıncılıkta da önemli başarılar elde ettiğini ve 106 yıllık tecrübesiyle Türk basınının en güçlü temsilcilerinden biri olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
