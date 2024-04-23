AA Personeli Çocuklarına Meslek Deneyimi Yaşattı

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Anadolu Ajansı (AA) personeli çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anne ve babaların mesleğini deneyimleyerek, bir günlüğüne "gazeteci" oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, AA'da renkli etkinliklerle kutlandı.

Etkinliklerin ardından AA personeli, 23 Nisan dolayısıyla görevlerini çocuklarına devretti.

Eline mikrofon alan, stüdyoda kamera başına geçen ve haber yazan çocuklar, bir günlüğüne anne ve babaların mesleğini deneyimledi.