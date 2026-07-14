AB, Arnavutluk'un Üyelik Müzakerelerinde Üç Fasılı Kapatıldı - Son Dakika
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AB, Arnavutluk'un Üyelik Müzakerelerinde Üç Fasılı Kapatıldı

14.07.2026 21:33
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AB, Arnavutluk'un üyelik müzakerelerinde bilim, eğitim ve dış ilişkiler fasıllarını kapattı.

Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk ile yürütülen üyelik müzakerelerinde bilim ve araştırma, eğitim ve kültür ile dış ilişkiler fasıllarını geçici olarak kapattı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Brüksel'de düzenlenen 9. Katılım Konferansı'nda üyelik müzakerelerindeki 25. fasıl (bilim ve araştırma), 26. fasıl (eğitim ve kültür) ile 30. faslın (dış ilişkiler) geçici olarak kapatılması kararlaştırıldı.

Mayıs ayında düzenlenen önceki Katılım Konferansı'nda Arnavutluk'un "Temel Konular" başlıklı 1. fasıl kümesindeki ara kriterleri yerine getirdiği teyit edildi.

AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda adına açıklama yapan Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne, Arnavutluk'un hukukun üstünlüğüne ilişkin kriterleri yerine getirmesinin ardından ilk üç müzakere faslının geçici olarak kapatıldığını belirterek, bunun hem Arnavutluk'un hem de AB'nin ülkenin Avrupa entegrasyonu sürecine bağlılığını gösterdiğini ifade etti.

Böylece Arnavutluk üyelik müzakerelerinde açılması öngörülen 33 faslın tamamını açmış oldu. Müzakerelerde belirli fasıllarda varılan uzlaşmalar ise tüm başlıklarda genel anlaşmaya varılıncaya kadar nihai nitelik taşımayacak.

Nisan 2009'da AB'ye üyelik başvurusunda bulunan Arnavutluk, Haziran 2014'te aday ülke statüsü kazandı, AB ile katılım müzakerelerine Temmuz 2022'de resmen başladı.

AB, son dönemde hız verilen genişleme süreci kapsamında bugün ayrıca Moldova ve Ukrayna ile "dış ilişkiler" başlığındaki müzakereleri başlatırken, Karadağ ile rekabet politikası ve gümrük birliği fasıllarını geçici olarak kapattı.

Kaynak: AA

Politika, Kültür, Güncel, Bilim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Arnavutluk'un Üyelik Müzakerelerinde Üç Fasılı Kapatıldı - Son Dakika

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