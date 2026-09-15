AB, Batı Şeria'daki yerleşimcilere yönelik yeni yaptırımları görüşüyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasp faaliyetlerinin giderek arttığını ve "yerleşimci şiddetinin" en üst seviyeye ulaştığını belirterek, AB Konseyi'nin yerleşimcilere karşı olası yeni yaptırımlarla ilgili görüşmeleri sürdürdüğünü bildirdi.

Kallas, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun Orta Doğu konulu oturumunda konuştu.

Batı Şeria'da İsraillilerin gasp faaliyetlerinin giderek arttığını ve "yerleşimci şiddetinin" en üst seviyelere ulaştığını söyleyen Kallas, "Aşırılık yanlısı yerleşimcilere yönelik üç yaptırım paketine ek olarak, AB Konseyi'nde olası yeni yaptırım kararlarıyla ilgili görüşmeler halen devam etmektedir. Hesap verebilirlik, şiddet yanlısı yerleşimcilerin dizginlenmesi için bir ön koşuldur." dedi.

Kallas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te E1 yasa dışı yerleşim projesinin iki devletli çözümü ciddi şekilde tehlikeye attığını, AB'nin uluslararası ortaklarıyla beraber gasp faaliyetlerinin durdurulması talebini sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

Gazze'de halihazırda vahim olan insani durumun daha da kötüleştiğini aktaran Kallas, "Kış yaklaşırken, yerinden edilmiş insanların sığındığı aşırı kalabalık alanlar sel ve hastalık riskiyle karşı karşıya. Ateşkes ise yalnızca kağıt üzerinde var. İnsanlar hala öldürülüyor ve yaralanıyor." ifadelerini kullandı.

Bazı milletvekillerinden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama çağrısı

İrlandalı milletvekili Barry Andrews oturumdaki konuşmasında, İsrail'in Filistinli işletmelerin suyunu keserek, etnik temizlik uygulayarak ve Filistin köylerini buldozerlerle yıkarak Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşamını sürdürülemez hale getirmeye çalıştığının altını çizerek, "Yasa dışı yerleşim yerleriyle ticareti yasaklamak, yapabileceğimiz en asgari şeydir." diye konuştu.

Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubundan Belçikalı vekil Hilde Vautmans da zeytin hasadı yaklaşırken bazı Filistinlilerin geçim kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Sayın Yüksek Temsilci (Kallas), bu yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğunu bizzat siz ifade ettiniz. O halde, bu yerleşim yerleriyle ticarete son verin." çağrısında bulundu.

Sol gruptan İrlandalı milletvekili Lynn Boylan da Avrupa'nın politikaları nedeniyle insanların hayatını kaybettiğini vurgulayarak, "Artık çifte standartlara son. İsrail'e yaptırım uygulayın, yasa dışı yerleşim yerleriyle ticareti yasaklayın ve Avrupa'dan Filistinlilerin katledilmesinde kullanılan silahların akışını durdurun." değerlendirmesinde bulundu.