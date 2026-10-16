AB'de 2023-2024'te insan ticareti mağduru 20 bini aştı, Komisyon strateji açıkladı - Son Dakika
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AB'de 2023-2024'te insan ticareti mağduru 20 bini aştı, Komisyon strateji açıkladı

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AB Komisyonu, insan ticaretiyle mücadelede altı öncelikli yeni stratejisini duyurdu. AB genelinde 2023 ve 2024'te kayda geçen mağdur sayısı yüzde 16,1 artışla 20 bini aştı; mağdurların yüzde 63'ünü kadınlar ve kız çocukları oluşturdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, insan ticaretiyle mücadelede teknoloji kullanımı, özel sektörle işbirliği ve organize suçla mücadelenin de aralarında bulunduğu altı önceliğe odaklanan yeni stratejisini duyurdu.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, AB genelinde 2023 ve 2024'te kayda geçen insan ticareti mağduru sayısı yüzde 16,1 artışla 20 bini aştı.

Kayıtlı mağdurların yüzde 63'ünü kadınlar ve kız çocukları oluştururken, bu kişilerin çoğunun cinsel sömürü amacıyla insan ticaretine maruz kaldığı belirtildi. Çocukların toplam mağdurlar içindeki payı ise yüzde 15 oldu.

Emek sömürüsü amacıyla insan ticaretine maruz kalanların yüzde 74'ünü erkekler oluşturdu.

Stratejinin ilk önceliği, insan ticaretinin önlenmesi, tespiti ve soruşturulmasında modern teknolojilerden yararlanılmasını öngörüyor.

İkinci öncelik kapsamında, sömürü risklerinin azaltılması ve vakaların erken tespit edilmesi için özel sektörle işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Üçüncü öncelikle AB, organize suçla bağlantılı ulusötesi insan ticareti ağlarını çökertmek için sınır ötesi işbirliği, istihbarata dayalı kolluk faaliyetleri, mali soruşturmalar ve suçtan elde edilen varlıkların geri alınmasına yönelik çabalarını artıracak.

Üye ülkelere, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Avrupa Birliği Ceza Adaleti İşbirliği Ajansının (Eurojust) desteğiyle, ortak soruşturma ekipleri aracılığıyla sınır ötesi operasyonel işbirliğini genişletme çağrısı da yapıldı.

Dördüncü öncelik, tarama ve sınır işlemleri ile kabul koşullarındaki koruyucu tedbirlerin güçlendirilmesi yoluyla göçle bağlantılı insan ticareti risklerinin ele alınmasına odaklanıyor.

Beşinci öncelik krizlere hazırlık ve hızlı müdahale kapasitesinin geliştirilmesini, altıncı öncelik ise insan ticaretine karşı savunmasız kişilerin korunmasının güçlendirilmesini amaçlıyor.

Strateji kapsamında AB dışındaki ülkelerle ortaklıkların da güçlendirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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