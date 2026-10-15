AB'de Batı Nil virüsü 7 Ekim itibarıyla 1715 vakayla rekor kırdı, İtalya 748 önde - Son Dakika
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AB'de Batı Nil virüsü 7 Ekim itibarıyla 1715 vakayla rekor kırdı, İtalya 748 önde

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ECDC, AB'de 7 Ekim itibarıyla yerel kaynaklı 1715 Batı Nil virüsü vakası bildirildiğini, bunun bugüne kadarki en yüksek sayı olduğunu açıkladı. İtalya 748 vakayla en fazla etkilenen ülke olurken sezon başından bu yana AB'de 130 kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 7 Ekim itibarıyla yerel kaynaklı 1715 Batı Nil virüsü vakasının kaydedildiğini, bunun kayıt altına alınan en yüksek sayı olduğunu açıkladı.

ECDC'den Batı Nil virüsü vakalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

AB ülkelerinde 7 Ekim itibarıyla yerel kaynaklı 1715 Batı Nil virüsü vakasının bildirildiği aktarılan açıklamada, bunun bugüne kadar kaydedilen rekor sayı olduğu duyuruldu.

Açıklamada, virüsün Avrupa'nın daha kuzeyindeki yeni bölgelere yayılması üzerine önleme, izleme ve sivrisinekle mücadele çalışmalarının sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

İtalya'nın 748 vakayla virüsten en fazla etkilenen ülke olduğu ifade edilen açıklamada, Yunanistan ve Fransa'da da bugüne kadarki en yüksek vaka sayılarının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sezon başından bu yana AB'de 130 kişinin yaşamını yitirdiği, öte yandan vaka sayısındaki rekora rağmen bu yıl hastalığın daha ağır seyrettiğine ilişkin bir bulgu olmadığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada hastaneye yatış, nörolojik belirti görülme ve ölüm oranlarının, önceki 10 yılda gözlenen seviyelerin altında kaldığı aktarıldı.

Belçika'da ilk yerel kaynaklı vakalar kaydedildi

Belçika ve Hollanda'da insanlarda ve hayvanlarda virüsün tespit edilmesinin, hastalığın Avrupa'nın daha kuzeyinde dolaşıma girdiğini gösterdiğinin vurgulandığı açıklamada, Hollanda'da bu yıl 59 vaka bildirildiği, Belçika'da ise bu rakamın 15 olduğu bildirildi.

Açıklamada, virüsün kuzeye yayılmasının gelecek yıllarda da sürmesinin beklendiği belirtilerek, insan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan "Tek Sağlık" yaklaşımı doğrultusunda izleme ve hazırlık çalışmalarının önemine işaret edildi.

Bulaşın gelecek haftalarda da sürmesi bekleniyor

Açıklamada, yaz mevsiminin sona ermesiyle bulaş için çevresel koşulların elverişliliği azalsa da virüsün gelecek haftalarda daha düşük düzeyde yayılmaya devam edebileceği ve yeni vakaların beklendiği ifade edildi.

Virüsün dolaşımda olduğu bölgelerde yaşayanlara veya bu bölgelere seyahat edenlere sivrisinek kovucu kullanmaları, akşam ve gece saatlerinde bol ve uzun kıyafetler giymeleri, pencerelerde sineklik ve yataklarda cibinlik gibi koruyucu önlemlerden yararlanmaları tavsiye ediliyor.

Batı Nil virüsü

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı herhangi bir aşı bulunmadığı için sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisinek ısırığından itibaren kuluçka süresinin 2 ila 14 gün olduğu, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı.

Kaynak: AA
Batı Nil VirüsüİtalyaSağlıkGüncelÇevreDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: AB'de Batı Nil virüsü 7 Ekim itibarıyla 1715 vakayla rekor kırdı, İtalya 748 önde - Son Dakika
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