AB'de düzensiz geçişlerin beşte biri İspanya'da kaydedildi, göç bu yıl üçte bir azaldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, AB'ye yönelik düzensiz göçün 2025'in aynı dönemine kıyasla bu yıl yaklaşık üçte bir azaldığını, buna karşın Birlik genelinde tespit edilen düzensiz sınır geçişlerinin yaklaşık beşte birinin İspanya'da kaydedildiğini söyledi.

Komisyonun yıllık göç değerlendirmesini açıkladığı basın toplantısında konuşan Brunner, AB genelinde tespit edilen her beş düzensiz sınır geçişinden yaklaşık birinin İspanya'da kaydedildiğini belirtti.

Brunner, üye ülkelerin sunduğu verilerle hazırlanan raporun, göç nedeniyle ciddi güçlük yaşayan ülkeleri ve 2027'de AB'nin dayanışma mekanizmasından yararlanabilecek üyeleri belirlediğini ifade etti. Mekanizmanın ilk yılında işlediğini dile getiren Brunner, göç baskısı altındaki ülkelerin diğer üyelerden destek alabileceğini kaydetti.

Brunner, destekten yararlanan ülkelerin de AB'nin ortak iltica kuralları kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Haziranda uygulanmaya başlayan AB Göç ve İltica Paktı'nın yeni kurallarını tüm üye ülkelerin uyguladığını ifade eden Brunner, AB'nin dış sınırlarından düzensiz yollarla gelenlerin tespit edildiğini, kontrolden geçirildiğini ve kayıt altına alındığını söyledi.

Brunner, ilk haftalardaki verilerin olumlu olduğunu, yeni işlemlerin başvuruların daha hızlı sonuçlandırılmasına ve AB'de kalma hakkı bulunmayanların doğrudan dış sınırlardan daha hızlı geri gönderilmesine imkan verdiğini anlattı.

Brunner, düzensiz göçün bu yıl yaklaşık üçte bir azaldığını söyledi

Brunner, AB'ye yönelik düzensiz göçün son iki yılda yüzde 55, bu yıl ise yaklaşık üçte bir oranında azaldığını bildirdi.

İltica başvurularının ve AB ülkeleri arasındaki izinsiz geçişlerin de gerilediğine işaret eden Brunner, düzensiz geçişlerin Batı Balkan güzergahında son yıllarda yüzde 95, Batı Afrika ve Orta Akdeniz güzergahlarına ilişkin verdiği örnekte ise son bir yılda yüzde 80 düştüğünü söyledi.

Brunner, İsveç'te kayıtlara geçen en düşük, Danimarka'da ise son 40 yılın en düşük düzeyine ulaşıldığını belirtti.

Almanya'da iltica başvurularının iki yıl öncesine göre yüzde 80 azaldığını kaydeden Brunner, Avusturya'da 20 yılı aşkın süredir ilk kez geri gönderilenlerin sayısının iltica başvurusunda bulunanların sayısını aştığını vurguladı.

Brunner, düşüşte yeni göç kurallarının, sınır kontrollerinin sıkılaştırılmasının, geri gönderme düzenlemelerinin ve AB dışındaki ülkelerle yürütülen işbirliğinin etkili olduğunu vurguladı.

İspanya göç baskısı altında, Yunanistan destek alabilecek

Brunner, İspanya'nın geçen yıl olduğu gibi göç baskısı altındaki dört üye ülkeden biri olduğunu söyledi. AB'de tespit edilen düzensiz sınır geçişlerinin yaklaşık yüzde 20'sinin İspanya'da kaydedildiğini belirten Brunner, ülkenin denizde kurtarıldıktan sonra karaya çıkarılan göçmenlerin sayısı bakımından AB'de üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Brunner, özellikle Kanarya Adaları'na ve Balear Adaları'na varışlara dikkati çekerek, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte kentindeki durumun da değerlendirmeye alındığını bildirdi.

Doğu Akdeniz güzergahında varışların genel olarak azaldığını belirten Brunner, Yunanistan'ın özellikle Libya'dan gelen göçmenler nedeniyle güçlük yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Brunner, Yunanistan'ın geçen yıl olduğu gibi dayanışma havuzundan yararlanabileceğini, ülkenin yeni sınır işlemlerini uyguladığını ve geri gönderme sayısını artırdığını ifade etti.

Ülkeler mali destek verebilecek veya sığınmacı kabul edebilecek

Yeni Göç ve İltica Paketi kapsamındaki dayanışma mekanizması, göç baskısı altındaki üye ülkelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Katkı sağlayacak ülkeler, bu ülkelerden sığınmacı kabul edebiliyor, mali destek verebiliyor veya başka yollarla yardım sağlayabiliyor. Bir üye ülkenin, normalde başka bir ülkenin incelemesi gereken iltica başvurusunu üstlenmesi de belirli koşullarda katkı payından düşülebiliyor.