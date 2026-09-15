AB'de orman yangınlarında 700 bin hektar alan yandı, 16 ülkede kayıp ortalamanın üstünde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'de orman yangınlarında 700 bin hektar alan yandı, 16 ülkede kayıp ortalamanın üstünde

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib, üye ülkelerde orman yangınları nedeniyle bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 700 bin hektarlık alanın yandığını bildirdi. Lahbib, 16 üye ülkede yanan alanların ulusal ortalamanın üzerine çıktığını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, üye ülkelerde orman yangınları nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 700 bin hektarlık alanın yandığını bildirdi.

Lahbib, Strazburg'da Avrupa'daki orman yangınlarına ilişkin düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda konuştu.

2026 yılının Avrupa için yine son derece zorlu bir yaz olduğunun altını çizen Lahbib, iklim değişikliğinin giderek artan etkisiyle şiddetlenen sıcaklık risklerinin ve kuraklığın Avrupa'da ve ötesindeki birçok bölgede orman yangını riskini artırdığını kaydetti.

Lahbib, bu durumun vatandaşların sağlığı ve refahının yanı sıra işletmeler ve tarım üzerinde de önemli zararlara neden olduğuna dikkati çekti.

Lahbib, "Bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 700 bin hektar alan yandı. 16 üye ülkede yanan alanların ulusal ortalamanın üzerine çıktığı kaydedildi. İklim kaynaklı tarımsal kayıpların AB'de yıllık yaklaşık 28,3 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Bu da tarımın en fazla baskı altında bulunan sektörlerden biri olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

AB Komisyonu'nun bu tür senaryolara karşı elinden geleni yaptığını kaydeden Lahbib, mevcut iklim koşullarında aşırı hava olaylarıyla mücadele etmenin en iyi yolunun önlemek ve hazırlıklı olmak olduğunu vurguladı.

Lahbib, müdahalenin ise son savunma hattı olmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bu nedenle Komisyon, yakında iklim direncine ilişkin entegre çerçeveyi sunacak. Mesaj çok açık: Tüm politika alanları ve tüm aktörler, Avrupa dayanışması içinde, eş güdüm ve işbirliği içerisinde birlikte çalışmalı." dedi.

"Ders çıkarmamız gerekiyor"

AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda'nın Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne, AB Konseyi adına yaptığı konuşmada, "Geçen yaz, ateş ve suyun gücü dünyaya büyük felaketler yaşattı. Bu yaz, kıtamızda şimdiye kadarki en sıcak yaz oldu ve Avrupa'nın her yerinde sıcaklık rekorları kırıldı." ifadelerini kullandı.

Sıcak hava dalgalarının ve sellerin tekrar tekrar yaşanmasının korkunç sonuçları olduğuna dikkati çeken Byrne, uzun süren kuraklıkların hemen ardından seller geldiğini, insanların hayatını kaybettiğini anımsattı.

Evlerin ve doğal alanların yok olduğuna işaret eden Byrne, ekonominin de ağır zarar gördüğünün altını çizdi.

Byrne, "Bu olaylardan ve birkaç yıldır yaşananlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Küresel ısınmayı azaltmak için elimizden geleni yapmalı ve çabalarımızı artırmalıyız. Bu tür acil durumlarla başa çıkmak için yaptıklarımızı artırmalı ve bunlara hazırlıklı olmalıyız. AB'nin karşı karşıya olduğu değişimlere karşı dayanıklılığını geliştirmek amacıyla Komisyon'un tavsiyelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'de orman yangınlarında 700 bin hektar alan yandı, 16 ülkede kayıp ortalamanın üstünde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus İHA’sı Polonya sınırında treni vurdu Boris Johnson kıl payı kurtuldu Rus İHA'sı Polonya sınırında treni vurdu! Boris Johnson kıl payı kurtuldu
Yemen’de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti Yemen'de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS’de derece yapan mezununa Togg hediye etti Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS'de derece yapan mezununa Togg hediye etti
84 yaşındaki adam, yaşadığı binanın zemin katında cansız halde bulundu 84 yaşındaki adam, yaşadığı binanın zemin katında cansız halde bulundu
17 yaşındaki Tuana’nın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu 17 yaşındaki Tuana'nın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu
Gelibolu’da yalnız yaşayan fayans ustası evinde ölü bulundu Gelibolu'da yalnız yaşayan fayans ustası evinde ölü bulundu

11:34
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10’a yükseldi
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi
11:13
İş yerinde kahreden olay Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
11:11
Havadan görüntülendi İşte İstanbul’da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
11:07
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı Türkiye’den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
11:06
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
10:53
Silivri açıklarında bulunan cesedin ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 12:06:06. #7.13#
SON DAKİKA: AB'de orman yangınlarında 700 bin hektar alan yandı, 16 ülkede kayıp ortalamanın üstünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement