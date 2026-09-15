AB'de orman yangınlarında 700 bin hektar alan yandı, 16 ülkede kayıp ortalamanın üstünde

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, üye ülkelerde orman yangınları nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 700 bin hektarlık alanın yandığını bildirdi.

Lahbib, Strazburg'da Avrupa'daki orman yangınlarına ilişkin düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda konuştu.

2026 yılının Avrupa için yine son derece zorlu bir yaz olduğunun altını çizen Lahbib, iklim değişikliğinin giderek artan etkisiyle şiddetlenen sıcaklık risklerinin ve kuraklığın Avrupa'da ve ötesindeki birçok bölgede orman yangını riskini artırdığını kaydetti.

Lahbib, bu durumun vatandaşların sağlığı ve refahının yanı sıra işletmeler ve tarım üzerinde de önemli zararlara neden olduğuna dikkati çekti.

Lahbib, "Bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 700 bin hektar alan yandı. 16 üye ülkede yanan alanların ulusal ortalamanın üzerine çıktığı kaydedildi. İklim kaynaklı tarımsal kayıpların AB'de yıllık yaklaşık 28,3 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Bu da tarımın en fazla baskı altında bulunan sektörlerden biri olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

AB Komisyonu'nun bu tür senaryolara karşı elinden geleni yaptığını kaydeden Lahbib, mevcut iklim koşullarında aşırı hava olaylarıyla mücadele etmenin en iyi yolunun önlemek ve hazırlıklı olmak olduğunu vurguladı.

Lahbib, müdahalenin ise son savunma hattı olmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bu nedenle Komisyon, yakında iklim direncine ilişkin entegre çerçeveyi sunacak. Mesaj çok açık: Tüm politika alanları ve tüm aktörler, Avrupa dayanışması içinde, eş güdüm ve işbirliği içerisinde birlikte çalışmalı." dedi.

"Ders çıkarmamız gerekiyor"

AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda'nın Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne, AB Konseyi adına yaptığı konuşmada, "Geçen yaz, ateş ve suyun gücü dünyaya büyük felaketler yaşattı. Bu yaz, kıtamızda şimdiye kadarki en sıcak yaz oldu ve Avrupa'nın her yerinde sıcaklık rekorları kırıldı." ifadelerini kullandı.

Sıcak hava dalgalarının ve sellerin tekrar tekrar yaşanmasının korkunç sonuçları olduğuna dikkati çeken Byrne, uzun süren kuraklıkların hemen ardından seller geldiğini, insanların hayatını kaybettiğini anımsattı.

Evlerin ve doğal alanların yok olduğuna işaret eden Byrne, ekonominin de ağır zarar gördüğünün altını çizdi.

Byrne, "Bu olaylardan ve birkaç yıldır yaşananlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Küresel ısınmayı azaltmak için elimizden geleni yapmalı ve çabalarımızı artırmalıyız. Bu tür acil durumlarla başa çıkmak için yaptıklarımızı artırmalı ve bunlara hazırlıklı olmalıyız. AB'nin karşı karşıya olduğu değişimlere karşı dayanıklılığını geliştirmek amacıyla Komisyon'un tavsiyelerini bekliyoruz." diye konuştu.