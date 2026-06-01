AB'de Yolsuzlukla Mücadele Kuralları Yürürlüğe Girdi

Avrupa Birliği (AB) genelinde üye ülkelerin yolsuzlukla mücadelede ulusal strateji geliştirmesini öngören, rüşvet, zimmete geçirme gibi suçlara ortak tanımlama yapılan yeni kurallar yürürlüğe girdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, yolsuzluğun demokrasiyi ve toplumların güvenliğini sarstığını belirterek, dün yürürlüğe giren yeni kuralların hukukun üstünlüğünü korumada hayati önem taşıdığını kaydetti.

Virkkunen ayrıca, yakında yeni Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi açıklayacaklarını bildirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun Demokrasi, Adalet, Hukukun Üstünlüğü ve Tüketicinin Korunmasından Sorumlu üyesi Michael McGrath da yolsuzluğun kamu kaynaklarını tükettiğini, adil rekabeti bozduğunu ve vatandaşların demokratik kurumlara olan güvenini zedelediğini vurguladı.

McGrath, "Bu yeni kurallarla, yolsuzluğu önleme, sorumluları daha etkili şekilde takip etme ve AB genelinde daha tutarlı yaklaşım sağlama yeteneğimizi güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yürürlüğe giren yeni düzenlemede, rüşvet, zimmete geçirme, adaleti engelleme, görevin yasa dışı şekilde kullanılması gibi yolsuzlukla ilgili suçlara AB genelinde ortak tanımlama yapılıyor.

Üye ülkelerin yolsuzlukla mücadelede ulusal strateji geliştirmesi ve bunları düzenli olarak güncellemesinin öngörüldüğü düzenlemeyle, ülkelerle Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Ceza Hukuku İşbirliği Ajansı (Eurojust) gibi AB kurumları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin özellikle birden fazla AB ülkesini ilgilendiren yolsuzluk davalarında yasaların uygulanmasındaki eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunması planlanıyor.

AB Komisyonu, 3 Mayıs 2023'te yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tasarının hazırlanması için öneride bulunmuştu.

Bu konudaki çalışmaların başlamasının ardından AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP), 2 Aralık 2025'te tasarı konusunda anlaşmaya varmış, AP Genel Kurulu 26 Mart'ta bu tasarıyı onaylamıştı.