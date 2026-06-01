AB'de Yolsuzlukla Mücadele Kuralları Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'de Yolsuzlukla Mücadele Kuralları Yürürlüğe Girdi

01.06.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, yolsuzlukla mücadelede ortak kurallar geliştirerek ulusal strateji oluşturulmasını sağladı.

Avrupa Birliği (AB) genelinde üye ülkelerin yolsuzlukla mücadelede ulusal strateji geliştirmesini öngören, rüşvet, zimmete geçirme gibi suçlara ortak tanımlama yapılan yeni kurallar yürürlüğe girdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, yolsuzluğun demokrasiyi ve toplumların güvenliğini sarstığını belirterek, dün yürürlüğe giren yeni kuralların hukukun üstünlüğünü korumada hayati önem taşıdığını kaydetti.

Virkkunen ayrıca, yakında yeni Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi açıklayacaklarını bildirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun Demokrasi, Adalet, Hukukun Üstünlüğü ve Tüketicinin Korunmasından Sorumlu üyesi Michael McGrath da yolsuzluğun kamu kaynaklarını tükettiğini, adil rekabeti bozduğunu ve vatandaşların demokratik kurumlara olan güvenini zedelediğini vurguladı.

McGrath, "Bu yeni kurallarla, yolsuzluğu önleme, sorumluları daha etkili şekilde takip etme ve AB genelinde daha tutarlı yaklaşım sağlama yeteneğimizi güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yürürlüğe giren yeni düzenlemede, rüşvet, zimmete geçirme, adaleti engelleme, görevin yasa dışı şekilde kullanılması gibi yolsuzlukla ilgili suçlara AB genelinde ortak tanımlama yapılıyor.

Üye ülkelerin yolsuzlukla mücadelede ulusal strateji geliştirmesi ve bunları düzenli olarak güncellemesinin öngörüldüğü düzenlemeyle, ülkelerle Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Ceza Hukuku İşbirliği Ajansı (Eurojust) gibi AB kurumları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin özellikle birden fazla AB ülkesini ilgilendiren yolsuzluk davalarında yasaların uygulanmasındaki eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunması planlanıyor.

AB Komisyonu, 3 Mayıs 2023'te yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tasarının hazırlanması için öneride bulunmuştu.

Bu konudaki çalışmaların başlamasının ardından AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP), 2 Aralık 2025'te tasarı konusunda anlaşmaya varmış, AP Genel Kurulu 26 Mart'ta bu tasarıyı onaylamıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'de Yolsuzlukla Mücadele Kuralları Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek
Nevşehir’de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı Nevşehir'de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı

18:43
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
18:07
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 18:53:13. #7.13#
SON DAKİKA: AB'de Yolsuzlukla Mücadele Kuralları Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.