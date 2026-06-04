Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Aivo Orav'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Orav'la görüştü.
Görüşmede, vize ve göç konuları başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Güncel › AB Delegasyonu Başkanı Orav ile Görüşme - Son Dakika
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