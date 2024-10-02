AB'den 18 Yaşına Giren Gençlere Ücretsiz Tren Bileti - Son Dakika
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AB'den 18 Yaşına Giren Gençlere Ücretsiz Tren Bileti

AB\'den 18 Yaşına Giren Gençlere Ücretsiz Tren Bileti

AB, 18 yaşına giren 35.500 gence DiscoverEU programıyla ücretsiz Interrail bileti veriyor.

02.10.2024 16:53
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AB Komisyonu 18 yaşına giren gençlere 35 bin 500 Interrail tren bileti hediye edecek. Programa Türkiye'den de katılmak mümkün. Avrupa Birliği (AB) bir kez daha 18 yaşına giren 35 bin 500 genç Avrupalıya ücretsiz Interrail tren bileti dağıtacak. "DiscoverEU" isimli seyahat programı kapsamında dağıtılacak biletler için başvurular 16 Ekim saat 12: 00'a kadar açık olacak.

Türkiye'den de katılmak mümkün

DiscoverEU programına aralarında Türkiye'nin de olduğu İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan gibi AB üyesi olmayan ülkelerden de katılınabiliyor. Tüm Avrupa'yı tek biletle gezme imkanı sunan Interrail çekilişine katılım başvurusunda, Avrupa ile ilgili bazı genel kültür sorularını yanıtlamak gerekiyor.

Başarılı başvuruların arasından yapılacak çekilişte bilet kazanan talihliler 1 Mart 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında istedikleri zaman 30 gün boyunca trenle Avrupa'nın her yerini gezebilecek. Söz konusu programa her yıl olduğu gibi sadece 18 yaşına bu yıl girenler katılabiliyor; bu sebepten dolayı sadece 2006 doğumluların başvuruları değerlendirmeye alınacak. Engelli ya da sağlık sorunu olanlar da kendileri ve kendilerine eşlik edecek bir kişi için başvuruda bulunabilecek.

2018'den başlayan program

DiscoverEU programı 2018'de Vincent-Immanuel Herr ve Martin Speer isimli iki Alman aktivistin girişimi ile başladı. Herr ve Speer'in, 18 yaşına giren her AB vatandaşına Interrail bileti hediye etme ve bu sayede gençlerin kıtayı tanımasına olanak sağlama fikri, siyaset ve toplumun çeşitli kesimlerinden destek gördü.

AB Komisyonu'nun verilerine göre programın başlangıcından bu yana 1,3 milyon kişiye 320 bin Interrail bileti dağıtıldı.

dpa/ ET,HT

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Kaynak: Deutsche Welle

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