AB'den Batı Balkanlara Stratejik Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB'den Batı Balkanlara Stratejik Destek

AB Konseyi Başkanı Costa, Batı Balkan ülkeleriyle işbirliğinin stratejik önemine vurgu yaptı.

19.12.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Batı Balkan ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmenin, Birliğin stratejik, ekonomik ve jeopolitik hedefleri açısından önem teşkil ettiğini ve barış, güvenlik ve istikrar için yapılabilecek "en iyi jeostratejik yatırım" olduğunu ifade etti.

Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova liderlerinin katılımıyla Brüksel'de düzenlenen 5'inci AB-Batı Balkanlar Zirvesi bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.

Göreve başlamasından bu yana ilk toplantısına başkanlık ettiğini anımsatarak sözlerine başlayan Costa, zirveyi, AB'nin Batı Balkanlar ile işbirliğini geliştirme önceliğinin açık bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Costa, "Bu toplantı, Batı Balkanlar'la işbirliğinin geliştirilmesinin benim ve AB için temsil ettiği siyasi önceliği vurgulamaktadır. Bugün kabul edilen Brüksel Deklarasyonu güçlü bir sinyal göndermektedir ve Batı Balkanlar'daki ortaklarımızın da bu deklarasyona katılmasından memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Batı Balkanlar'ın yeri Avrupa projemizin kalbinde yer almaktadır." diyen Costa, Batı Balkanlar'ın "AB'nin geleceğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu" söyledi.

Costa genişlemenin AB'nin stratejik, ekonomik ve jeopolitik hedefleri açısından önem teşkil ettiğini kaydederek, "Genişlemenin ortak itici gücümüz olduğu açıktır. Katılan her ülkenin, AB üyeliği sayesinde çok daha müreffeh olduğu bir gerçektir. Bu Avrupa'nın refah vaadidir. Genişleme aynı zamanda barış, güvenlik ve istikrarımız için yapabileceğimiz en iyi jeostratejik yatırımdır." diye konuştu.

Von der Leyen de Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunu hızlandırmak için "daha proaktif bir yaklaşıma ihtiyaç olduğuna" işaret ederek, "Aday üyeler için sadece kapıyı açık bırakmak yeterli değildir. Onları aktif bir şekilde kendimize yaklaştırmalıyız." dedi.

AB'nin bölgeye yönelik 6 milyar avroluk Büyüme Planı'na da değinen von der Leyen, "Büyüme Planı, Batı Balkanlar'ın ekonomilerini bize daha da yakınlaştırabilir." dedi.

Brüksel Deklarasyonu

AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde kabul edilen 2024 Brüksel Deklarasyonu, AB'nin Batı Balkanlar'ı AB'ye entegre etme kararlılığını bir kez daha teyit etme niteliği taşıyor.

Deklarasyonda entegrasyon sürecinin kilit başlıkları arasında ortak değerler, reformlar ve hukukun üstünlüğünün önemi, bölgenin katılım sürecinin liyakate dayalı ilerletilmesi ve göç, organize suç ve güvenlik gibi zorlukların ele alınması yer alıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Balkanlar, Güvenlik, Politika, Brüksel, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Batı Balkanlara Stratejik Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:35 Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
07:58 Türkiye’nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
06:16 İsrail askerleri, Gazze’de çocukları bilerek öldürdüklerini itiraf etti İsrail askerleri, Gazze'de çocukları bilerek öldürdüklerini itiraf etti
03:16 ABD’den “İran’da rejim değişikliği mümkün mü“ sorusuna dikkat çeken yanıt ABD'den "İran'da rejim değişikliği mümkün mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
14:10 İtalya basını Paulo Dybala transferini bakın nasıl duyurdu İtalya basını Paulo Dybala transferini bakın nasıl duyurdu
14:07 Yüzlerce bebeğin gömülü olduğu toplu mezar bulundu Yüzlerce bebeğin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
14:02 Jose Mourinho’nun ’’3 tane olsa hepsini oynatırım’’ dediği yıldıza çuvalla para teklif ettiler Jose Mourinho'nun ''3 tane olsa hepsini oynatırım'' dediği yıldıza çuvalla para teklif ettiler
13:52 Timsah su kenarında ayaklarını yıkayan 4 çocuk annesi kadını öldürdü Timsah su kenarında ayaklarını yıkayan 4 çocuk annesi kadını öldürdü
13:44 Kontrolden çıkan uçak binaya çarptı: 2 hayatını kaybetti Kontrolden çıkan uçak binaya çarptı: 2 hayatını kaybetti
13:40 CHP’de üç isim disipline sevk edildi CHP'de üç isim disipline sevk edildi
13:40 SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi
13:36 Survivor 2025’in başlama tarihi belli oldu İşte yeni kadro Survivor 2025'in başlama tarihi belli oldu! İşte yeni kadro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 09:31:37. #1.13#
SON DAKİKA: AB'den Batı Balkanlara Stratejik Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.