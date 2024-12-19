AB'den Batı Balkanlara Stratejik Destek

Güncel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Batı Balkan ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmenin, Birliğin stratejik, ekonomik ve jeopolitik hedefleri açısından önem teşkil ettiğini ve barış, güvenlik ve istikrar için yapılabilecek "en iyi jeostratejik yatırım" olduğunu ifade etti.

Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova liderlerinin katılımıyla Brüksel'de düzenlenen 5'inci AB-Batı Balkanlar Zirvesi bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.

Göreve başlamasından bu yana ilk toplantısına başkanlık ettiğini anımsatarak sözlerine başlayan Costa, zirveyi, AB'nin Batı Balkanlar ile işbirliğini geliştirme önceliğinin açık bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Costa, "Bu toplantı, Batı Balkanlar'la işbirliğinin geliştirilmesinin benim ve AB için temsil ettiği siyasi önceliği vurgulamaktadır. Bugün kabul edilen Brüksel Deklarasyonu güçlü bir sinyal göndermektedir ve Batı Balkanlar'daki ortaklarımızın da bu deklarasyona katılmasından memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Batı Balkanlar'ın yeri Avrupa projemizin kalbinde yer almaktadır." diyen Costa, Batı Balkanlar'ın "AB'nin geleceğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu" söyledi.

Costa genişlemenin AB'nin stratejik, ekonomik ve jeopolitik hedefleri açısından önem teşkil ettiğini kaydederek, "Genişlemenin ortak itici gücümüz olduğu açıktır. Katılan her ülkenin, AB üyeliği sayesinde çok daha müreffeh olduğu bir gerçektir. Bu Avrupa'nın refah vaadidir. Genişleme aynı zamanda barış, güvenlik ve istikrarımız için yapabileceğimiz en iyi jeostratejik yatırımdır." diye konuştu.

Von der Leyen de Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunu hızlandırmak için "daha proaktif bir yaklaşıma ihtiyaç olduğuna" işaret ederek, "Aday üyeler için sadece kapıyı açık bırakmak yeterli değildir. Onları aktif bir şekilde kendimize yaklaştırmalıyız." dedi.

AB'nin bölgeye yönelik 6 milyar avroluk Büyüme Planı'na da değinen von der Leyen, "Büyüme Planı, Batı Balkanlar'ın ekonomilerini bize daha da yakınlaştırabilir." dedi.

Brüksel Deklarasyonu

AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde kabul edilen 2024 Brüksel Deklarasyonu, AB'nin Batı Balkanlar'ı AB'ye entegre etme kararlılığını bir kez daha teyit etme niteliği taşıyor.

Deklarasyonda entegrasyon sürecinin kilit başlıkları arasında ortak değerler, reformlar ve hukukun üstünlüğünün önemi, bölgenin katılım sürecinin liyakate dayalı ilerletilmesi ve göç, organize suç ve güvenlik gibi zorlukların ele alınması yer alıyor.