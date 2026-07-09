AB'den Gazze için çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den Gazze için çağrı

09.07.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Hamas'ın yönetimi feshetmesini not etti, İsrail'in Gazze'den çekilmesini talep etti.

Avrupa Birliği (AB), Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Acil Durum Komitesinin feshedilmesini "not ettiklerini", İsrail güçlerinin de Gazze'den çekilmesi gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Hamas'ın Gazze'deki yönetim organını feshettiğine ilişkin açıklamasını not ettiklerini" kaydeden el Anouni, bu gelişmenin sivil yönetimi hayata geçirecek teknokrat bir komitenin kurulmasının önünü açacağını söyledi.

El Anouni, sözlerin somut adımlarla desteklenmesinin büyük önem taşıdığının altını çizerek AB'nin tüm taraflara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2803 sayılı kararını eksiksiz uygulama çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Hamas ile diğer devlet dışı silahlı grupların kalıcı olarak silahsızlandırılması da gerektiğini kaydeden el Anouni, "AB, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini ve Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik kapsamlı planda öngörüldüğü şekilde geçici uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılmasını talep etmektedir." diye konuştu.

El Anouni, bu kapsamda AB olarak BM tarafından yetkilendirilecek ve Filistin Yönetimi görevi devralana kadar Gazze'nin günlük yönetiminden sorumlu olacak geçiş dönemi organı niteliğindeki Gazze Yönetimi Ulusal Komitesini desteklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Gazze için çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı
Gözde üniversiteden dolandırıcılık olayı hakkında açıklama Ünlü cerrah da dolandırılmıştı Gözde üniversiteden dolandırıcılık olayı hakkında açıklama! Ünlü cerrah da dolandırılmıştı
Berlin’de cani doktora müebbet hapis cezası Berlin'de cani doktora müebbet hapis cezası
Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi: Belediye başkanı da aralarında İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi: Belediye başkanı da aralarında
Çocukların davranışı takdir topladı: Görevliyi göremeyince... Çocukların davranışı takdir topladı: Görevliyi göremeyince...

13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 14:23:05. #7.13#
SON DAKİKA: AB'den Gazze için çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.