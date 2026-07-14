AB'den Gazze'ye 900 Milyon Euro Yardım Paketi - Son Dakika
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AB'den Gazze'ye 900 Milyon Euro Yardım Paketi

AB\'den Gazze\'ye 900 Milyon Euro Yardım Paketi
14.07.2026 13:10
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Avrupa Birliği, Gazze'nin yeniden inşası için 900 milyon euro uluslararası yardım paketi açıkladı.

BRÜKSEL, 14 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB), Gazze'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve yeniden imar sürecini desteklemek amacıyla pazartesi günü yaklaşık 900 milyon euro (yaklaşık 1 milyar ABD doları) tutarında uluslararası yardım paketi açıkladı. AB, Filistin Yönetimi'ne ve reform çalışmalarına yönelik mali desteğin de sürdürüleceğini bildirdi.

Brüksel'de düzenlenen Filistin Donör Grubu toplantısının ardından açıklama yapan AB Komisyonu'nun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, yeni başlatılan "Gazze Ekibi" girişimi kapsamında inşa sürecinin ilk aşaması için yaklaşık 900 milyon euroluk bir paket sağlandığını söyledi. Suica, paketin AB Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından önerilen 257 milyon euro (yaklaşık 292 milyon ABD doları) tutarındaki desteği de içerdiğini belirtti.

Birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Japonya, İsviçre, Kanada, Avustralya ve Dünya Bankası gibi ortakların da yer aldığı Gazze Ekibi girişimi, Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması, kritik altyapının yeniden inşası ve yönetişimin güçlendirilmesine odaklanacak.

Suica, AB'nin İsrail ile Gazze'nin toparlanma sürecinde su temini ve katı atık yönetimine yönelik iki projenin hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardığını belirtti. Bu projelerin etkili şekilde uygulanabilmesi için ateşkesin sağlanması, insani yardımların güvenli biçimde ulaştırılması, İsrail ve Filistin Yönetimi ile işbirliği yapılması ve Hamas'ın silah bırakması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

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