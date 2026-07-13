AB'den İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
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AB'den İran'a Sert Uyarı

13.07.2026 19:48
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Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması ve İran'ın nükleer silah bulundurmaması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Orta Doğu'daki gerilimin sürdüğünü belirterek Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineledi.

Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İran'ın ticari gemilere yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal etmektedir." dedi.

Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz taşımacılığının kesintisiz sürmesinin önemine dikkati çeken Kallas, "Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı, herhangi bir geçiş ücreti alınmaksızın deniz taşımacılığına açıktı. Savaşın sona ermesinin ardından da Hürmüz Boğazı herhangi bir geçiş ücreti uygulanmaksızın deniz taşımacılığına açık kalmalıdır." ifadelerini kullandı.

AB dışişleri bakanlarının bu konuda ortak görüşte olduğunu kaydeden Kallas, "Bakanlar bu konuda nettir. Deniz ulaşımı hiçbir şekilde engellenmemelidir ve İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamalıdır." diye konuştu.

Körfez ülkelerinin bölgesel istikrar açısından önemli rol oynadığını ifade eden Kallas, İran'ın Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu ve bunun bölgedeki barış sürecinin tamamen çökmesi riskini beraberinde getirdiğini söyledi.

AB'nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Kallas, AB ile Bahreyn'in, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ortaklarıyla yeni bir stratejik ortaklık anlaşmasına yönelik müzakereleri başlattığını bildirdi.

Körfez ve Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisinin korunmasına yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Kallas, Husilerin oluşturduğu tehdidin sürdüğünü, AB'nin Kızıldeniz'deki ASPIDES Operasyonu'nun uluslararası deniz taşımacılığının korunmasına katkı sağlamaya devam ettiğini dile getirdi.

Gelecek günlerde bölgeyi ziyaret edeceğini paylaşan Kallas, ASPIDES Operasyonu'nu yerinde inceleyeceğini söyledi.

Karadeniz Stratejisi

Kallas, AB dışişleri bakanlarının geçen yıl açıklanan Karadeniz Stratejisi'ni de değerlendirdiğini, Birliğin bölgede yaklaşık 200 milyon avro değerinde 65 projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.

Romanya ve Bulgaristan'ın öncülüğünde kurulacak Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi'nin deniz sahasındaki durumsal farkındalığın artırılmasına ve kritik altyapının korunmasına katkı sağlayacağını kaydeden Kallas, ayrıca milyarlarca avroluk bağlantısallık projelerinin de gündemde olduğunu bildirdi.

Ermenistan ve Moldova'nın "dış baskılarla karşı karşıya bulunduğuna" değinen Kallas, geçen hafta Rusya'nın baskısına karşı Ermenistan'a yönelik kapsamlı bir ekonomik destek paketinin açıklandığını hatırlattı.

Bakanların, yeni AB misyonunun Ermenistan'da sahada göreve başlamasına onay verdiğini aktaran Kallas, AB uzmanlarının siber tehditlerle mücadele, dezenformasyonun önlenmesi ve yasa dışı mali akışlarla mücadele konularında Ermeni makamlarına destek vereceğini söyledi.

Kallas, Avrupa Barış Fonu kapsamında Moldova için ilave 120 milyon avroluk destek paketinin de kabul edildiğini, bunun bugüne kadar ülkeye sağlanan en büyük destek paketi olduğunu ve Moldova'nın hava savunma kapasitesini güçlendireceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'den İran'a Sert Uyarı - Son Dakika

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