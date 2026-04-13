AB'den İsrail'e Kınama ve Diplomasi Çağrısı

13.04.2026 17:58
AB Sözcüsü Anouar El Anouni, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınayarak diplomasi vurgusu yaptı.

BRÜKSEL, 13 Nisan (Xinhua) -- Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarını güçlü şekilde kınayarak, saldırılara derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Anouni, krizi çözüme kavuşturmanın tek geçerli yolunun diplomasi olduğunu belirtti.

Anouni pazar günü Xinhua'nın sorusuna verdiği yazılı yanıtta, saldırılar nedeniyle çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini ya da yaralandığını ve sivil altyapıda geniş çaplı hasar meydana geldiğini ifade etti.

Sözcü, "son derece ciddi şekilde tırmanan" saldırıları, sivillerin yaşamına ve bölgesel istikrara yönelik "kabul edilemez bir tehdit" diye niteledi.

"AB, saldırılara derhal son verilmesini talep etmektedir" diyen Anouni, devam eden saldırıların ciddi düzeyde sivil can kayıplarına ve temel altyapıda büyük hasarlara neden olduğunu vurguladı.

Anouni, tüm taraflara, sivillerin, sivil tesislerin, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin ve insani yardım personelinin korunması da dahil olmak üzere uluslararası insani hukuka tam olarak riayet etme çağrısında bulundu.

İsrail'in Lübnan ile müzakerelerde bulunmayı planladığını duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Anouni, bunu "olumlu bir gelişme" diye nitelendirdi. Sözcü, "görüşmelerin somut şekilde başlamasını ve görüşmelerde somut sonuçlar elde edilmesini" sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

"Diplomasi halen barışa giden tek geçerli yoldur" diyen Anouni, tüm tarafların ilgili BM kararları doğrultusunda kapsamlı çözüme ulaşmak için yapıcı şekilde ve iyi niyetle müzakerelere katılması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan ve İsrail, ateşkes konusunu görüşmek ve müzakereler için takvim belirlemek üzere salı günü ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
