AB'den İsrail-Lübnan Ateşkesi Vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan geçici ateşkesin tüm taraflarca eksiksiz şekilde uygulanması çağrısını yineleyerek, uluslararası insancıl hukuka uyulması ve insani yardım personeliyle sivillerin korunması gerektiğini bildirdi.

El Anouni, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sağlık ekiplerini hedef almasıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Birliğin kırılgan ateşkesin korunması ve gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürdüğünü ifade eden El Anouni, "AB, yakın zamanda üzerinde mutabık kalınan geçici ateşkesin uzatılması, tüm taraflarca tam olarak uygulanması ve daha fazla ilerleme sağlanması için çağrıda bulunmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

AB'nin, İsrail ile Lübnan arasında ikili diyaloğun devam etmesini desteklediğini belirten El Anouni, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı doğrultusunda kalıcı istikrar ve gerilimin azaltılması için müzakerelerin önemine işaret etti.

Sözcü, ABD arabuluculuğunda 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve daha sonra temmuz ayı başına kadar uzatılan ateşkese rağmen güney Lübnan'daki İsrail saldırılarının sürdüğüne yönelik endişelerin arttığına dikkati çekti.

El Anouni ayrıca Brüksel'in, Lübnan'ın egemenliği konusundaki tutumunu yineleyerek, "İsrail'e, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrımızı sürdürüyoruz." tespitini paylaştı.

AB Sözcüsü, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uyması gerektiğini vurgulayarak, "Sivillerin, sivil altyapının, BM barış gücü personelinin ve insani yardım çalışanlarının korunması sağlanmalıdır." mesajını verdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 123 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.