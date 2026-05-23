AB'den İsrail-Lübnan Ateşkesi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den İsrail-Lübnan Ateşkesi Vurgusu

23.05.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, geçici ateşkesin uygulanmasını ve insani yardımın korunmasını talep etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan geçici ateşkesin tüm taraflarca eksiksiz şekilde uygulanması çağrısını yineleyerek, uluslararası insancıl hukuka uyulması ve insani yardım personeliyle sivillerin korunması gerektiğini bildirdi.

El Anouni, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sağlık ekiplerini hedef almasıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Birliğin kırılgan ateşkesin korunması ve gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürdüğünü ifade eden El Anouni, "AB, yakın zamanda üzerinde mutabık kalınan geçici ateşkesin uzatılması, tüm taraflarca tam olarak uygulanması ve daha fazla ilerleme sağlanması için çağrıda bulunmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

AB'nin, İsrail ile Lübnan arasında ikili diyaloğun devam etmesini desteklediğini belirten El Anouni, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı doğrultusunda kalıcı istikrar ve gerilimin azaltılması için müzakerelerin önemine işaret etti.

Sözcü, ABD arabuluculuğunda 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve daha sonra temmuz ayı başına kadar uzatılan ateşkese rağmen güney Lübnan'daki İsrail saldırılarının sürdüğüne yönelik endişelerin arttığına dikkati çekti.

El Anouni ayrıca Brüksel'in, Lübnan'ın egemenliği konusundaki tutumunu yineleyerek, "İsrail'e, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrımızı sürdürüyoruz." tespitini paylaştı.

AB Sözcüsü, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uyması gerektiğini vurgulayarak, "Sivillerin, sivil altyapının, BM barış gücü personelinin ve insani yardım çalışanlarının korunması sağlanmalıdır." mesajını verdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 123 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den İsrail-Lübnan Ateşkesi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı
ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump’a istifasını sundu ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump'a istifasını sundu
250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı
Hakan Safi’den Jorge Jesus iddialarına yanıt Hakan Safi'den Jorge Jesus iddialarına yanıt
Trump oğlunun düğününe gitmiyor Trump oğlunun düğününe gitmiyor

21:35
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray’dan istiyoruz
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray'dan istiyoruz
21:24
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor
21:16
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
20:46
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
20:40
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 21:40:14. #7.12#
SON DAKİKA: AB'den İsrail-Lübnan Ateşkesi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.