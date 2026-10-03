AB'den p-nitrotoluen fiyatları yüzde 60 düştü, Çin anti-damping soruşturması başlattı

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin, Avrupa Birliği'nden ithal edilen p-nitrotoluene yönelik anti-damping soruşturması başlattı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, soruşturmanın yerli sektörün başvurusu üzerine başlatıldığını söyledi.

Sözcü, başvuru sahiplerinin ilk aşamada sunduğu delillere göre, 2022-2025 yıllarında AB'den yüksek miktarlarda p-nitrotoluen ithal edildiği, öte yandan fiyatların bu dönemde kümülatif olarak yaklaşık yüzde 60 düştüğünü belirtti. Sözcü, AB'den yapılan dampingli ithalatın Çin'deki yerli sektörün üretim ve faaliyetlerine zarar verdiğini vurguladı.

Başvurunun, Çin yasaları ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları uyarınca anti-damping soruşturması başlatılması için gerekli şartları karşıladığını kaydeden sözcü, soruşturmanın ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüleceğini ve tüm ilgili tarafların haklarının tam olarak korunacağını ifade etti.

Bakanlığa göre, 4-nitrotoluen olarak da bilinen p-nitrotoluen, ağırlıklı olarak boya, pigment, böcek ilacı ve ilaç sektörlerinde yaygın olarak kullanılan kimyasalların üretiminde kullanılıyor.