AB'den Savunma Projelerine 300 Milyon Avro Destek - Son Dakika
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AB'den Savunma Projelerine 300 Milyon Avro Destek

AB, savunma işbirliğini artırmak için 20 ülkeye 300 milyon avro mali destek sağlayacak.

14.11.2024 17:46
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Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında savunma işbirliğini artırmak ve Birliğin savunma sanayisini güçlendirmek maksadıyla yürütülecek projelere 300 milyon avro değerinde mali destek sağlanacağını duyurdu.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, koordineli savunma tedarikini amaçlayan Avrupa Savunma Sanayinin Ortak Tedarik Yoluyla Güçlendirilmesi Aracı (EDIRPA) ile toplam 20 AB ülkesini kapsayan sınır ötesi projeler için 300 milyon avroluk mali destek onaylandı.

EDIRPA kapsamında seçilen her bir proje için 60 milyon avro bütçe sağlanması, projelerin de AB üye ülkeleri arasında savunma işbirliğini artırmayı teşvik edici olması ve ülkelerin savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi planlanıyor.

Finanse edilen projeler aracılığıyla AB'nin hava ve füze savunma sistemleri, modern zırhlı araçlar ve mühimmat üretiminin artırılması ve böylece ortak tehditlere karşı konulması amaçlanıyor.

EDIRPA kapsamında hava savunmasını güçlendirmeye yönelik kısa ve orta menzilli sistemlerin ortak alımı desteklenecek, 4 üye ülke ortak zırhlı araç sistemlerini ortaklaşa tedarik edecek ve üye ülkelerin silahlı kuvvetleri için 11 milyar avrodan fazla değerde savunma mühimmatının koordineli şekilde tedarik edilmesi sağlanacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, kararı "savunma işbirliğinde atılan önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Savunma Projelerine 300 Milyon Avro Destek - Son Dakika

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