AB'den Yangınlarla Mücadeleye Destek - Son Dakika
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AB'den Yangınlarla Mücadeleye Destek

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AB, yangınlarla mücadele için 800 itfaiye eri görevlendirerek dayanışma mesajı verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Fransa başta, yangınların etkili olduğu Avrupa ülkelerinde görevlendirilmek üzere Birlik bünyesinde 800 itfaiye erinin konuşlandırıldığını belirterek, yangınlarla mücadelede dayanışma mesajı verdi.

AB Komisyonu üyesi Lahbib, günlerdir yangınların devam ettiği Fransa'nın Gironde vilayetinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lahbib, Gironde yangınını işaret ederek, Avrupa'da "benzeri görülmemiş" bir durumla karşı karşıya olduklarını ve 27 Avrupa ülkesinin bir şekilde yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren itfaiye ekipleri başta olmak üzere tüm görevlilere teşekkür eden Lahbib, AB bünyesinde İspanya, İtalya, Fransa başta olmak üzere yangın riski altındaki 6 ülkede 800 itfaiyecinin konuşlandırıldığını aktardı.

Lahbib, Avrupa stratejik rezervlerinden 5 helikopterin ve 11 hava aracının Fransa'daki yangınlara müdahale için konuşlandığını belirterek, dayanışma mesajı verdi.

Gironde'da şu ana kadar 42 bin hektar alanın yandığını ve binlerce kişinin tahliye edildiğini hatırlatan Lahbib, bazı kent ve kasabalarda tahliye edilenlerin evlerine dönebileceği haberini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Gazetecilerin AB'nin yangınlarla mücadelede yeterli araçlara sahip olup olmadığına ilişkin sorusuna Lahbib, iklim değişikliğinin etkisiyle artık yalnızca Avrupa'da değil dünya genelinde, yol açtığı hasarın boyutları açısından benzeri görülmemiş yangınlar çıktığı yanıtını verdi.

Orman yangınlarına karşı küresel mücadele stratejisinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Lahbib, yangınlar karşısında AB olarak farklı kıtalardaki ülkelere de destek vermeyi önemsediklerini ifade etti.

Halihazırda yangınlarla mücadele eden İngiltere'de de Gironde boyutlarında bir yangın görülmesi halinde AB'nin İngiltere'ye yardım edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine Lahbib, bu konuda destekten geri durmayacaklarını söyledi.

Lahbib, yangınlarla mücadele araçları göndermenin tek başına yeterli olmadığını, sahadaki koordinasyon ve dayanışmanın da yangınların kontrol altına alınmasında önemli olduğunu vurguladı.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde vilayetinde 22 Temmuz'dan bu yana devam eden yangın henüz kontrol altına alınamazken, şu ana kadar 42 bin hektardan fazla alan yandı, 220 bini aşkın kişi tahliye edildi.

Fransa tarihinin en büyük yangın dönemini yaşarken, İtalya, İspanya ve İngiltere'de de orman yangınları devam ediyor.

Kaynak: AA

Acil Durum, İtfaiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Yangınlarla Mücadeleye Destek - Son Dakika

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