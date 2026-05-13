AB'den Yeni Sağlık Dayanıklılığı Girişimi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, gelecekteki sağlık tehditlerine karşı küresel hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmayı amaçlayan yeni "Küresel Sağlık Dayanıklılığı Girişimi"ni kabul ettiğini duyurdu.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, girişimin AB'yi küresel sağlık alanında "güvenilir ve ön saflarda yer alan bir aktör" konumuna taşımayı hedeflediği belirtildi.

Girişimin, sağlık sistemlerindeki kırılganlıkları gidermeyi amaçladığı aktarılan açıklamada, gelecekteki sağlık krizlerine karşı önleme, hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, yeni girişimin, güçlü çok taraflı sistem ve uluslararası işbirliği temelinde AB'nin sağlık tehditlerine daha hızlı yanıt verebilmesini sağlayacak stratejik çerçeveyi ortaya koyduğu kaydedildi.

Girişimin aynı zamanda AB'nin stratejik özerkliğini ve rekabet gücünü güçlendireceği belirtilen açıklamada, ortak ülkelerin ise dış yardıma bağımlılıktan çıkarak sağlık alanında daha bağımsız hale gelmelerini destekleyeceğine işaret edildi.

5 temel öncelik sıralandı

Açıklamada, girişimin küresel sağlık alanında AB'nin katkısını artırmayı hedefleyen 5 temel öncelik üzerine kurulduğu belirtildi.

Bu kapsamda ilk olarak daha etkili ve parçalanmış yapıdan uzak bir küresel sağlık mimarisinin teşvik edilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, ikinci önceliğin ise ülkelerin kendi öncülüğünde dayanıklı sağlık sistemlerinin desteklenmesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, üçüncü öncelik kapsamında salgın tehditlerine karşı uluslararası düzeyde önleme, hazırlık ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtilirken, AB'nin tıbbi karşı önlemlerin, aşıların, tedavi yöntemlerinin ve tanı araçlarının erişilebilirliğini artıracağı ifade edildi.

Dördüncü önceliğin temel sağlık ürünlerine yönelik küresel tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması olduğu aktarılan açıklamada, beşinci öncelik kapsamında bilimsel verilere dayalı sağlık politikalarının desteklenmesi amacıyla sağlık alanındaki yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadele edileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu önceliklerin uygulanması amacıyla ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde 9 temel girişimin hayata geçirileceği, bunların uygulanmasına ise 2026-2027 döneminde başlanacağı duyuruldu.