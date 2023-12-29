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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirtti - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirtti

Josep Borrell, İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda ağır sivil kayıpların yaşandığını ve birçok kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Borrell, acilen çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail\'in Gazze\'de sivilleri koruma yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirtti
29.12.2023 - 22:01,
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sivilleri koruma yükümlülüğü bulunan İsrail ordusunun, Gazze'de "ağır sivil kayıplara" neden olmaya devam ettiğini bildirdi.

Borrell, X hesabından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin saldırıları hakkında paylaşım yaptı.

İsrail ordusunun sivilleri koruma yükümlülüğüne vurgu yapan Borrell, İsrail'in buna rağmen "ağır sivil kayıplara" neden olmaya devam ettiğini belirtti.

Borrell, Magazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırının "en ölümcül" bombardımanlardan biri olduğuna işaret ederek saldırının ayrıca 150 bin kişinin daha yerinden edilmesine yol açtığını kaydetti.

Paylaşımında Borrell, acilen çatışmalara "ara verilmesi" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirtti - Son Dakika
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