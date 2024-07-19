AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile görüştü

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB liderleri tarafından yerine önerilen eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Estonya'da görüştü.

Borrell, X hesabından, Estonya'nın başkenti Tallinn'de Kallas ile buluştuğu anlardan fotoğraflar paylaştı.

Kallas ile AB dış politikasının başlıca zorluklarını görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirten Borrell, " Ukrayna'ya destek konusundaki liderliği için Estonya'ya teşekkür ettim ve ortak güvenliğimizi güçlendirmek için izlenecek yolu görüştük." ifadesini kullandı.

Kallas, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılan AB zirvesinde, liderler tarafından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği için önerilmiş, 15 Temmuz'da Estonya Başbakanlığı görevinden istifa etmişti.

Estonyalı siyasetçinin adaylığı, Avrupa Parlamentosunun ilgili komitesinde oylanacak.

AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi olması halinde Kallas, "bu görevi üstlenen ilk Doğu Avrupalı siyasetçi" olacak.

Kallas, AB'nin dış ve güvenlik politikasından sorumlu olacak, AB Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenecek.