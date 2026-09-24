AB, Gazze'de temel hizmetler için 43 milyon avroluk iki proje başlattı

Avrupa Birliği (AB), Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanmasına yönelik 43 milyon avro tutarında iki proje başlattı.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, AB öncülüğündeki Team Gaza (Gazze Ekibi) girişiminin ilk projelerine ilişkin anlaşmalar, AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Üst Düzey Haftası kapsamında New York'ta imzalandı.

Projeler, UNICEF ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürütülecek.

Kaynağın 37 milyon avroluk bölümü UNICEF ile yürütülecek projeye ayrılacak. Bu projeyle Gazze'de yaklaşık 1 milyon kişinin içme suyuna erişiminin artırılması ve atık suya maruz kalma riskinin azaltılması hedefleniyor.

UNDP ile yürütülecek 6 milyon avroluk proje ise atıkların toplanması ve taşınmasının yanı sıra bir geri dönüşüm pilot programını kapsıyor. Diğer bağışçıların da destek vereceği projenin, hastalık riskini ve atıkların toprak, tatlı su kaynakları ile Akdeniz üzerindeki etkilerini azaltması amaçlanıyor.

Team Gaza girişimi, Temmuz 2026'da Brüksel'de düzenlenen ikinci Filistin Bağışçılar Grubu toplantısında duyurulmuştu.

Yaklaşık 1 milyar avroluk başlangıç tutarıyla duyurulan girişim, Gazze'de devam eden ve planlanan erken toparlanma projelerini koordine etmeyi amaçlıyor.