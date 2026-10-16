AB, Husilerin Aden'deki Maaşik Sarayı saldırısını kınadı, saldırıda 5 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Husilerin Aden'deki Maaşik Sarayı saldırısını kınadı, saldırıda 5 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen ordusu, Taiz vilayetinin güneyindeki dağlık bölgede İran destekli Husilerle şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı. AB Yemen Büyükelçisi Simonnet, Husilerin Aden'deki Maaşik Sarayı'na saldırısını kınadı; saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinin güneyinde İran destekli Husiler ile şiddetli çatışmaların yaşandığını açıkladı.

Yemen hükümetine bağlı Silahlı Kuvvetlerden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin geçen aydan beri yoğun saldırıları altındaki Taiz vilayetinde yaşanan çatışmalara dikkat çekildi.

Açıklamada, "Ordu birlikleri ve direniş güçleri, sabahın erken saatlerinden itibaren Taiz vilayetinin güneyindeki dağlık bölgede Husi milisleriyle şiddetli çatışmalar yaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Taiz kentinin güneyinde yer alan Misrah ilçesindeki Dacic Dağı, kentteki birçok önemli bölgeye açılan kapı olarak öne çıkıyor.

Avrupa Birliği, Husilerin Aden'deki Maaşik Sarayı'na saldırısını kınadı

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Yemen Büyükelçisi Patrick Simonnet, yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin, geçici başkent Aden'deki Maaşik Başkanlık Sarayı'na yönelik füzeli saldırılarını kınadı.

Simonnet, şunları kaydetti:

"AB, Husilerin Aden'deki Maaşik Sarayı'na saldırısını şiddetle kınıyor. Saldırı sırasında Yemen Başbakanı ve kabinenin diğer üyeleri orada toplantı halindeydi. AB, bu zor süreçte Yemen hükümetine desteklerine devam edecektir."

İran destekli Husilerin dün Aden'deki Maaşik Başkanlık Sarayı'nı hedef alan saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
UluslararasıGüncelYemenDünyaİranTaizSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Kış kapıyı erken çaldı İstanbul’un yanı başı beyaza büründü Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Rusya’da İHA saldırısı sonrası büyük kaos 30 saattir bekliyorlar Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:49
Savunmacılara Allah yardım etsin Osimhen’in yanına 2,03’lük dev
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
16:16
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok
Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 17:16:11. #7.13#
SON DAKİKA: AB, Husilerin Aden'deki Maaşik Sarayı saldırısını kınadı, saldırıda 5 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei