AB ile Bosna Hersek'ten Sınır İşbirliği

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex ile Bosna Hersek arasında işbirliği anlaşması imzalanmasına karar verildiği bildirildi.
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Frontex ve Bosna Hersek'in işbirliği anlaşması imzalamasına olanak tanıyan karar kabul edildi.
Anlaşma, Bosna Hersek sınır polisleri ile Frontex'in sınır koruma ekiplerinin ortak operasyonlar yürütmesine olanak tanıyacak.
Aynı zamanda Frontex mensupları Bosna Hersek'te konuşlandırılabilecek ve ülkeye "göç akımlarını yönetme, yasa dışı göçle mücadele ve sınır ötesi suçlarla mücadele" konularında yardımcı olabilecek.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için önce Avrupa Parlamentosu (AP), ardından AB Konseyinin onayından geçmesi gerekecek.
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