AB, İran'a Davranışlarını Değiştirmesi Çağrısında Bulundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "AB olarak her zaman diplomatik bir çözümü destekledik. Ancak Tahran'a davranışlarını samimi biçimde değiştirmesi çağrısında bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tüm Orta Doğu'nun mevcut durumdan ve uzayan bir savaştan zarar göreceğinin altını çizen El Anouni, "Bu nedenle bölgedeki ortaklarımızla yakın temas halindeyiz." dedi.

El Anouni, AB yetkililerinin gerilimi düşürmek için bölgede muhataplarıyla görüşmeye devam ettiğini aktararak, "Gerilimi azaltmak ve İran'ın nükleer silah edinmesini önleyecek kalıcı bir çözüm sağlamak amacıyla tüm diplomatik çabaları kullanmayı sürdüreceğiz. AB olarak her zaman diplomatik bir çözümü destekledik. Ancak Tahran'a davranışlarını samimi biçimde değiştirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Göç hareketliliğine karşı teyakkuzdayız"

AB Komisyonu Sözcülerinden Markus Lammert ise olası göç konusunda bölgedeki ortaklarıyla yakın irtibatta olduklarını bildirdi.

Halihazırda göç hareketliliğinde bir değişiklik olmadığını belirten Lammert, "Ancak teyakkuz halinde kalmaya devam ediyoruz ve dün de ifade edildiği üzere Komisyon, eğilimlerin daha yakından izlenmesi ve ilgili Birleşmiş Milletler ajansları ile partner ülkelerle güçlendirilmiş işbirliği yoluyla hazırlık düzeyini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"GKRY hedef alınmadı"

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho ise İran'ın misilleme saldırıları ışığında ortak savunma maddesinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bire bir hedef alınmadığını, burada sadece İngiliz üssünün vurulduğunu anımsattı.

GKRY ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Pinho, şunları kaydetti:

"Ortak savunma maddesinin herhangi bir aşamada devreye alınması söz konusu olursa, bu durumda hukuki ve siyasi değerlendirmeyi yaparak söz konusu maddeyi tetikleme yetkisi AB üye devletlerine ya da bu bağlamda bir saldırının mağduru olduğunu iddia eden ilgili üye devlete ait olacaktır."