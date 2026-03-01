AB İran'a Yönelik Diplomatik Çabalarını Sürdürüyor - Son Dakika
AB İran'a Yönelik Diplomatik Çabalarını Sürdürüyor

01.03.2026 23:35
AB, Orta Doğu'daki gerginliği azaltmak ve İran'ın nükleer silah edinimini engellemek için çaba gösteriyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması ve İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla diplomatik çabalara katkıda bulunacağını bildirdi.

Kallas, İran gündemiyle düzenlenen olağanüstü AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

AB'nin gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini belirten Kallas, "Azami itidal, sivillerin korunması ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkeleri ve uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Orta Doğu, uzayan herhangi bir savaştan büyük ölçüde zarar görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, İran'ın misilleme saldırılarını "affedilemez" olarak niteleyerek, hedef ülkelerle dayanışma ve sürekli iletişim içinde olduklarını ifade etti.

AB'nin gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunmak için bölgedeki ortaklarıyla yakın temasını sürdürdüğünü aktaran Kallas, "AB gerilimleri azaltmak ve İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla tüm diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kallas, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam işbirliği yapması ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması ve Kapsamlı Güvenlik Önlemleri Anlaşması kapsamındaki yasal yükümlülüklerine uymasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, deniz güvenliğinin korunması ve seyrüsefer özgürlüğüne de saygı duyulması çağrısında bulundu.

AB ve üye ülkelerinin gerekirse AB Sivil Koruma Mekanizmasını devreye sokmak da dahil olmak üzere, bölgedeki AB vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atacağının altını çizen Kallas, şöyle devam etti:

"İran'da yaşanan olaylar, Orta Doğu'yu, Avrupa'yı ve ötesini tehdit edebilecek ve ekonomik alanda da öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek bir tırmanmaya neden olmamalıdır. Hürmüz Boğazı gibi kritik su yollarının bozulmasından kaçınılmalıdır."

Kallas AB'nin İran halkıyla dayanışmasını yineledi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

