AB, Kanada'nın 'ortak üyelik' önerisini 29-30 Ekim zirvesinde masaya yatıracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kanada'nın Birliğe "ortak üye" olmasına yönelik önerinin kapsamı ve uygulanma biçiminin, ekim sonunda düzenlenecek AB-Kanada Zirvesi öncesinde ve zirve sırasında ele alınacağını bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Komisyonun günlük basın toplantısında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kanada'ya yönelik "ortak üyelik" önerisine ilişkin soruları yanıtladı.

Gill, Kanada'ya, AB'nin "ortak üyesi" olma kapısının açılmasını, "büyük, cesur ve güzel bir fikir" olarak nitelendirerek, önerinin henüz somut bir hukuki veya siyasi modele dönüştürülmediğini, AB üyesi ülkeler ve Kanadalı yetkililerle görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

29-30 Ekim'de Kanada'da yapılması planlanan AB-Kanada Zirvesi'nin, önerinin ayrıntılarının siyasi düzeyde ele alınacağı ilk önemli fırsat olacağını kaydeden Sözcü, "Şu anda elimizde bir fikir var." ifadesini kullandı.

İngiltere için söz konusu değil

Gill, Kanada için gündeme getirilen model ile Avrupa ülkelerinin AB üyeliği arasında ayrım yapılması gerektiğini vurguladı.

AB Antlaşması'nın 49. maddesine göre Birliğin değerlerine saygı gösteren ve bu değerleri geliştirmeyi taahhüt eden herhangi bir Avrupa devletinin tam üyelik başvurusunda bulunabileceğini hatırlatan Gill, Kanada için gündeme getirilen ortak üyeliğin ise bir "ortak ülkeye" uygulanacak farklı bir model olduğunu kaydetti.

Gill, bu nedenle Kanada'ya yönelik önerinin İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin AB ile gelecekte kurabileceği ilişkilerle aynı çerçevede değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Sözcü, zirve öncesinde teknik düzeyde çalışmalar yürütüleceğini ve "bu fikrin somut olarak nasıl uygulanabileceğinin" araştırılacağını anlattı.

Serbest dolaşım konusunda karar verilmedi

Kanada'nın ortak üyeliğinin kişilerin serbest dolaşımını kapsayıp kapsamayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Gill, bu konuda henüz alınmış bir karar bulunmadığına işaret etti.

Gill, AB'deki kapsamlı değişikliklerin üye ülkelerin onayı olmadan gerçekleştirilemeyeceğinin altını çizerek, çalışmaların üye ülkelerle koordinasyon içinde yürütüleceğini bildirdi.

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Arianna Podesta da önerinin daha önce çeşitli vesilelerle üye ülkelerle ele alındığını ve Kanadalı yetkililerle yürütülen temaslara dayandığını belirtti.