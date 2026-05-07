AB, Kiev'deki Varlığını Sürdürecek

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın diğer ülkelere yönelik "Ukrayna'nın başkenti Kiev'den diplomatik misyon çalışanlarını tahliye etme" çağrısına ilişkin, "AB olarak biz, Kiev'deki tutumumuzu ya da varlığımızı değiştirmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Kiev'e saldırı yönündeki kamuya açık tehditlerini "tırmandırma taktiklerinin bir parçası" olarak değerlendiren Al Anouni, "Rusya, bir kez daha kendi saldırgan savaşının sorumluluğunu utanmazca Ukrayna'ya yüklemeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Al Anouni, "AB olarak biz, Kiev'deki tutumumuzu ya da varlığımızı değiştirmeyeceğiz." dedi.

Rusya'nın saldırılarının Kiev'de ve Ukrayna'nın diğer bölgelerinde günlük bir gerçeklik haline geldiğine işaret eden Al Anouni, "Son yıllarda Rusya'nın sorumsuz saldırıları nedeniyle AB Delegasyonu da dahil olmak üzere Kiev'deki birçok diplomatik misyon zarar görmüştür." diye konuştu.

Al Anouni, Ukrayna'nın uzun süredir ateşkes ve barış çağrılarında bulunmasına rağmen Rusya'nın savaşı durdurmaya yönelik hiçbir ciddi niyet göstermediğini, aksine gerilimi tırmandırmayı ve insanları öldürmeyi sürdürdüğünü savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 6 Mayıs'ta yayımladığı görüntülü mesajda diğer ülkelere yönelik "Ukrayna'nın başkenti Kiev'den diplomatik misyon çalışanlarını tahliye etme" çağrısında bulunmuştu.

Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daha önce, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu anımsatmış, Rusya Savunma Bakanlığının da "buna karşılık olarak Kiev'in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyebileceği" uyarısı yaptığına dikkati çekmişti.